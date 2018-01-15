В Гомеле построят возможно самый дорогой туалет Беларуси

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства города Гомеля» объявило тендер по выбору генеральной подрядной организации на строительство «под ключ» объекта «Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле».

Строительные работы запланированы на период с февраля по июнь 2018 года.

Начальная цена тендера составляет 1 518,7 тыс. рублей. Источником финансирования является местный бюджет.

По данным архива сайта icetrade.by, самый дорогой тендер по строительству туалета до настоящего времени стоил 385 003 USD (впоследствии тендер был отменен). Таким образом, общественные туалеты на набережной Сожа в Гомеле могут стать самыми дорогими туалетами в новейшей истории Беларуси.