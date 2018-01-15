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Грамадства

В Гомеле построят возможно самый дорогой туалет Беларуси

Начальная цена тендера 750 000 долларов.
9:13 15 студзеня 2018
12
Памер шрыфта
Фото: gomel.today

Коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства города Гомеля» объявило тендер по выбору генеральной подрядной организации на строительство «под ключ» объекта «Общественные туалеты на набережной р. Сож в г. Гомеле».

Строительные работы запланированы на период с февраля по июнь 2018 года.

Начальная цена тендера составляет 1 518,7 тыс. рублей. Источником финансирования является местный бюджет.

По данным архива сайта icetrade.by, самый дорогой тендер по строительству туалета до настоящего времени стоил 385 003 USD (впоследствии тендер был отменен). Таким образом, общественные туалеты на набережной Сожа в Гомеле могут стать самыми дорогими туалетами в новейшей истории Беларуси.

Крынiца: rynak.by
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