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Руководитель ПМК и его сын обвиняются в крупном хищении имущества предприятия

Начальник Круглянской ПМК и его сын обвиняются в крупном хищении имущества предприятия, сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
15:36 15 студзеня 2018
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Фото с сайта БЕЛТА

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело по обстоятельствам хищения имущества, совершенного группой лиц в особо крупном размере. Обвиняемыми по делу признаны начальник государственного предприятия «Круглянская передвижная механизированная колонна № 266» и его сын.

«Первоначальными следственными действиями установлено, что руководитель предприятия, используя свое служебное положение, в начале 2014 года вступил в сговор со своим 31-летним сыном, чтобы завладеть деньгами организации, — проинформировала Оксана Соленюк. — Для придания видимости законности своих действий сын начальника ПМК обеспечил регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя своего знакомого и весь период противоправной деятельности действовал от его имени».

В свою очередь руководитель ПМК давал незаконные указания подчиненным о приобретении автомобильных запчастей через упомянутого ИП с последующим перечислением денег на расчетный счет предпринимателя. «При этом к закупочной цене прибавлялась надбавка, которая в некоторых случаях достигала до 100%. В результате разница между закупкой и продажей запчастей составила более Br1,05 млн, — рассказала Оксана Соленюк. — Таким образом, предприятию «Круглянская ПМК № 266″ был причинен ущерб в особо крупном размере».

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), они заключены под стражу. Для возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на их имущество и денежные средства.

Во время проведения первоначальных следственных и процессуальных действий изъяты необходимые финансовые документы, которые приобщены к материалам уголовного дела.

Устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к совершению сделок, осуществляется процессуальное закрепление доказательств. Расследование продолжается.

Как сообщалось, уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в отношении руководителя ПМК было возбуждено прокуратурой Могилевской области в конце 2017 года.

Крынiца: БЕЛТА
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