Президент США Трамп: «Я не расист»

Как сообщалось, в ходе совещания с членами конгресса по вопросам иммиграционной реформы Трамп назвал Сальвадор, Гаити и африканские страны «вонючими дырами».

«Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из вонючих дыр?» — цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.

В пятницу Африканский союз потребовал от президента США извинений за эти слова, назвав их шокирующими и возмутительными.

«Я не расист. Я самый меньший расист из всех, у которого вы когда-нибудь возьмете интервью», — заявил в воскресенье вечером Трамп.

Вопрос о том, расист ли он, задал Трампу один из репортеров, когда президент отдыхал в гольф-клубе во Флориде.

Обвинения в расизме

Президент впервые прямо ответил на обвинения в расизме, звучавшие в его адрес.

«Это никак нельзя назвать, кроме «расист». Недопустимо целые страны и континенты называть «вонючими дырами», — заявил в Женеве представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.

«Я думаю, этот человек, этот президент, тащит нас в прошлое, — сказал в интервью телеканалу Эй-Би-Си конгрессмен от штата Джорджия Джон Льюис, принимавший в свое время активное участие в американском движении в защиту гражданских прав. — Я думаю, что он расист».

Сенатор-демократ Дик Дурбин обвинил президента в «полных ненависти, гнусных и расистских» заявлениях, допущенных в ходе совещания.

«Я не могу поверить, что в истории Белого дома и Овального кабинета какой-нибудь президент США когда-либо говорил такие слова, которые я лично услышал от нашего президента вчера», — заявил Дурбин.

Некоторые сенаторы-республиканцы, присутствовавшие на этой встрече, заявили, что не помнят, чтобы президент говорил такие вещи.

Однако ряд сенаторов — республиканцев и демократов — подтвердили, что слышали эти слова, либо непосредственно из уст Трампа, либо в пересказе своих коллег.

«Я узнал об этом, когда это еще не стало достоянием публики», — заявил сенатор-республиканец Джефф Флейк.

Линдси Грэм, также сенатор от Республиканской партии, присутствовавший на том совещании, не стал отрицать, что эта фраза была произнесена Трампом.

«После комментариев президента я вчера напрямую высказал ему свое мнение. Президент и все присутствовавшие на встрече знают, что я сказал, и что я чувствовал», — заявил сенатор Грэм.

Ранее сам Дональд Трамп пытался отрицать, что на совещании в Овальном кабинете назвал страны Африки «вонючими дырами».

«На встрече DACA я употребил резкие выражения, но не такие», — написал Трамп в «Твиттере» после разразившегося скандала.