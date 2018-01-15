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Грамадства

Понтонный мост в Житковичском районе восстановят при благоприятных погодных условиях

Понтонный мост через Припять в Житковичском районе восстановят, как только нормализуются погодные условия и пройдет шуга, рассказал TUT.BY начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.
8:15 15 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: vk.com/idnztk

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решили, как быть дальше с понтонным мостом, крепление которого сорвало из-за шугохода.

«Понтонный мост восстановят при установлении благоприятных погодных условий — после прохождения шуги», — сообщил Владимир Макаров.

Он уточнил, что переправа готова к установке. Восстановить ее можно в течение трех часов.

До разрешения ситуации спасатели на катерах перевозят людей с одного берега на другой. Спасатели оповестили местных жителей о проблемах с мостом с помощью FM-перехвата и СМС-сообщений.

В МЧС ранее сообщили, что паромная переправа для легковых автомобилей в районе деревни Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы.

Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) — г. Калинковичи (Р-131) — г. Мозырь (Р-36) — г. п. Лельчицы (Р-128) — г. Туров и через г. Житковичи (М-10) — г. Пинск (Р-6) — г. Столин (Р-88) — г. п. Давид-Городок — г. Туров.

Установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.

Напомним, 14 января крепления понтонного моста через Припять сорвало из-за шугохода на реке. Наплавную переправу установили, когда в декабре прошлого года 888-метровый автомобильный мост через Припять в Житковичском районе признали аварийным из-за появившихся трещин и провисания полотна. Причиной разрушения могли стать его конструкционные недостатки. Мост закрыли примерно на год.

Временный объездной мост через Припять в Житковичском районе в РУП «Гомельавтодор» обещают соорудить к середине марта. Строительство временного моста объяснили тем, что понтонная переправа не выдерживает ледохода.

Крынiца: TUT.BY
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