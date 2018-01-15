Медицинский тест: проверьте, как вы защищены от старения

Клетки нашего организма постоянно атакуют свободные радикалы — дефектные молекулы, лишенные нескольких электронов. Их они и отбирают у здоровых молекул, делая в них бреши. В итоге клетки не могут полноценно функционировать, и организм стареет раньше времени. Попадают к нам радикалы извне: из токсичных продуктов, грязного воздуха, сигаретного дыма, пишет «Сегодня«.

Но на них есть очень действенная управа — антиоксиданты. Эти вещества дарят свои электроны поврежденным клеткам, тем самым как бы латая их. И это происходит без «жертвоприношения»: антиоксидант после этого «подарка» продолжает нормально функционировать. Получить антиоксидантную защиту можно из обычных продуктов. Особенно их много в свежих овощах, фруктах и ягодах. А чтобы кровь могла нормально транспортировать полезные вещества, гуляем на свежем воздухе и занимаемся спортом.

Эксперт:

Яна Стрельцова, последователь холистического питания, основатель YogaClub

Тест: проверьте свой уровень защиты

Ответьте на предоставленные ниже вопросы. За каждый ответ «да» засчитывайте себе один балл.

1.Вы часто простужаетесь?

2.У вас есть лишний вес?

3.Вы страдаете от высыпаний, сухой кожи, морщин?

4.Вы работаете/живете в городе или около дороги?

5.Вы обычно долго не можете выздороветь?

6.Вы проводите больше 2 часов в день в пробке?

7.Вы курили более 5 лет и это было меньше 5 лет назад?

8.Вы курите сейчас?

9.Вы выкуриваете более 10 сигарет в день?

10.Часто едите жареную еду?

11.Съедаете меньше 1 порции свежих овощей в день?

12.Вы съедаете менее 2 фруктов в день?

13.Вы проводите много времени под ярким солнцем?

14.Вы выпиваете один алкогольный напиток в день?

15.Быстро устаете после физической нагрузки?

16.Кожа долго заживает?

17.У вас повторяются цистит, герпес, молочница, ушные инфекции?

18.У вас были онкология, диабет, артрит, гипертония, катаракта, болезнь сердца, бесплодие, гингивит?

19.У ваших родителей были этих заболевания?

20.Вы едите копченое мясо или жареное мясо/сыр на гриле?

21.Вы редко едите такие продукты, как: цитрусовые, цветная капуста, клубника, киви, перец; кунжут, тунец, лосось, фасоль, горох, семечки, растительные масла; морковь, тыква, помидоры?

22.Вы редко физически активны / занимаетесь спортом?

23.Вы очень много занимаетесь спортом?

Ключ к тесту:

0 баллов: Идеально. У вас установлен надежный антиоксидантный барьер по всем фронтам.

1—4 балла: Хороший показатель. Вы можете повысить уровень антиэйдж-защиты, подкорректировав питание.

5—9 баллов: Слабый результат. Вам есть над чем работать.

Разноцветное меню: где искать антиоксиданты

Витамин С

Его много в цитрусовых, киви, квашеной капусте, шиповнике

Витамин Е

Ищите его в растительном масле, орехах, печени трески, жирной рыбе

Флавоноиды

Они содержатся в ягодах, фруктах темного цвета — чернике, вишне

Каротины

Их основной источник — овощи и фрукты желтого и оранжевого цвета

Антоцианы

Рекордсмены по их содержанию — краснокочанная капуста, виноград

Селен

Им богаты морская капуста, печень трески, семечки подсолнуха