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Континентальный кубок. «Юность» — «Номад»: золотой хет-трик минчан!

В решающем поединке Континентального кубка минская "Юность", победив казахстанский "Номад", стала трехкратным обладателем трофея! И это рекорд в истории соревнований.
8:35 15 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото ТУТ.ВУ

По два титула в активе французского «Руана», а также швейцарских «Амбри-Пиотты» и «Цюриха». Кроме того, «Юность» завоевала путевку в Лигу чемпионов-2018/19.

ЮНОСТЬ — НОМАД — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
МИНСК. «Чижовка-Арена». Начало — в 19.00.
ЮНОСТЬ: Мильчаков; О.Горошко — Мицкевич, Когалев — Развадовский — Ефименко; Шелег — Казакевич, Парфеевец — Туркин — Плотников; Антонов (к) — Ногачев, Михнов — Корсо — К.Захаров; Ерохо — Претнар; Скабелка, Каракулько.
НОМАД: Крамарь (Мальгин, 24.27); Гребенщиков — Лакиза, Гурин — Гренц — Михайлис; Рачинский — Егоров, Верещагин — Гурков — Ковзалов (к); Дульнев — Пелевин, Асетов— Яковлев —Петухов; Ибраибеков — Долгушев, Преснов — Некряч — Ждахин.
ШАЙБЫ: 1:0 — Развадовский (3.24 — бол.). 1:1 — Гурин (Лакиза, 13.37 — бол.). 2:1 — Захаров (Развадовский, 19.47 — бол.). 3:1 — Ефименко (Горошко, 24.27). 4:1 — Развадовский (37.45). 4:2 — Гурков (Михайлис, 41.48). 5:2 — Парфеевец (Плотников, Развадовский, 50.51).

Итоговая таблица: Юность — 9 очков (3 матча), Номад — 5 (3), Шеффилд — 3 (3), Риттен — 1 (3).

«Юность» завоевала путевку в Лигу чемпионов.

Крынiца: Прессбол
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