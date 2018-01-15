Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году

Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, продолжит нарастать. В 2018 году Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Расходы по обслуживанию госдолга становятся все больше и в нынешнем году увеличатся на четверть по сравнению с прошлым годом.

Как Беларусь будет рассчитываться по долгам

На обслуживание госдолга в 2018 году Беларуси предстоит направить 2,54 млрд рублей. Согласно оценкам властей, эта сумма будет примерно на 25% больше по сравнению с долговым бременем, которое нес бюджет в 2017 году в связи с необходимостью платить проценты по ранее привлеченным заимствованиям.

Расходы на погашение государственного долга в 2018 году составят 5,49 млрд рублей. Таким образом, с учетом платежей по погашению и обслуживанию госдолга Беларусь должна будет вернуть кредиторам около 8 млрд рублей.

Практически все долговые обязательства страны сформированы в иностранной валюте — валютные выплаты по госдолгу власти оценивают в 2018 году в размере 3,8 млрд долларов. Кстати, среднегодовой курс доллар, который заложен в бюджет на 2018 год, — 2,0379 рубля за доллар.

Основные выплаты связаны с долговыми обязательствами перед внешними кредиторами. В 2018 году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов. Две трети этих денег Беларусь должна вернуть восточным кредиторам.

По информации БелаПАН, в нынешнем году Беларусь должна выплатить России (с учетом обслуживания и погашения долга) 1 млрд 7,5 млн долларов, Евразийскому фонду стабилизации и развития, которым де-факто управляет российский Минфин, — 475,7 млн долларов. Кроме этого, на выплату кредитов банков Китая нужно будет направить 563,4 млн долларов.

Более миллиарда долларов предстоит также выплатить западным кредиторам, в том числе владельцам белорусских еврооблигаций — 936,6 млн долларов, Всемирному банку — 95,3 млн долларов. Показательно, что Международного валютного фонда, который предоставляет дешевые финансовые ресурсы, сегодня нет среди кредиторов Беларуси.

Министерство финансов сейчас руководствуется бюджетным правилом, суть которого сводится к тому, что 75% от суммы погашения основного долга рефинансируется, а 25% выплачивается за счет недолговых источников.

В 2018 году на погашение государственного долга планируется направить поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты (486,5 млн долларов), часть валютных остатков (около 1 млрд долларов) бюджета, образовавшихся в связи с размещением в 2017-м еврооблигаций.

Также будут привлекаться новые заимствования для выплаты старых обязательств. В 2018 году планируется новый выпуск на внешнем рынке еврооблигаций на 600 млн долларов, а также новые выпуски бондов на внутреннем рынке на 400 млн долларов.

Кроме этого, в первом квартале 2018 году, как сообщил в декабре в парламенте министр финансов Владимир Амарин, отвечая на вопросы БелаПАН, белорусская сторона ожидает получение последних двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, а это еще 400 млн долларов.

Таким образом, в целом понятно, за счет каких источников Беларусь будет рассчитываться перед кредиторами в 2018 году, но совершенно непонятно, говорят эксперты, когда большие платежи Беларуси по госдолгу наконец-то станут снижаться.

Барьер для экономического роста

На 1 декабря 2017 года, согласно последним опубликованным данным Минфина, госдолг Беларуси составлял 39% к ВВП.

Министерство финансов не исключает, что к концу 2018 года данный показатель может увеличиться до 44,5% (об этом говорил министр финансов в декабре, выступая в парламенте). При этом пороговое значение уровня госдолга определено в Беларуси на уровне 45%.

Таким образом, величина госдолга Беларуси может приблизиться к максимальному значению за всю суверенную историю страны.

Эксперты отмечают, что снизиться уровень госдолга может только в случае ускорения роста экономики. За счет роста ВВП уровень долговой нагрузки мог бы снижаться естественным образом. Кроме того, появились бы недолговые источники для того, чтобы рассчитаться по старым долгам.

«Для ускорения экономики власти пытаются не реформировать госсектор, а создавать точки для развития новой, параллельной экономики. Последние документы (декреты о развитии предпринимательства и цифровизации экономики) подтверждают попытки в этом направлении», — отметила научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Однако, продолжила эксперт, параллельную экономику государство безуспешно пытается создать уже много лет, поэтому нет уверенности в том, что теперь это удастся сделать: «Фундаментальных предпосылок для ускорения белорусской экономики пока не видно».

Схожей точки зрения придерживаются и зарубежные эксперты. Как считают аналитики российского «Сбербанка», рост белорусской экономики в 2018-м составит 2,2%, что будет сопоставимо с результатом прошлого года.

«Мы не видим факторов, которые могли бы оказать существенную поддержку экономическому ускорению в 2018 году. По нашим оценкам, рост ВВП Беларуси по итогам года составит около 2,2% и будет ограничен накопленными структурными проблемами в белорусской экономике», — говорится в новом обзоре Центра макроэкономический исследований российского «Сбербанка».

Эксперты объясняют свой прогноз тем, что белорусские власти «все еще не решили вопрос крайне неэффективного, но внушительного по размеру госсектора».

Белорусские экономисты считают, что страна попала в порочный круг: низкие темпы роста не позволяют снизить уровень госдолга, а высокий уровень долговой нагрузки является препятствием на пути к экономическому росту.

«Мы в этой ловушке находимся уже несколько лет. Большое давление на бюджет, связанное с платежами по госдолгу, приводит к недофинансированию статей бюджета (образования, здравоохранения), которые формируют основу для долгосрочного экономического роста», — считает эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук.

Эксперт разделяет прогнозы многих зарубежных организаций, которые считают, что в ближайшие три-четыре года рост белорусской экономики будет оставаться низким — в районе 2%.

При отсутствии внешних шоков и наличии небольших темпов роста экономики уровень госдолга можно поддерживать на нынешнем уровне (40-45% к ВВП) еще длительное время, предполагает эксперт BEROC.

«Другое дело, что света в конце тоннеля, который бы выражался в снижении уровня госдолга, пока не видно, а любой внешний шок (например, девальвация российского рубля) может еще больше повысить долговую нагрузку на белорусскую экономику, учитывая, что заимствования страна привлекает в основном в иностранной валюте», — резюмировал Дмитрий Крук.