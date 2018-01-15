Какие звезды развлекали гостей на новогоднем приеме у Лукашенко?

Как выяснилось, среди приглашенных были не только белорусские, но и хорошо известные представители российского шоу-бизнеса.

Например, белорусский танцор, хореограф Роман Ковалёв выложил фотографию вместе с певцом Николаем Басковым и российской телеведущей, фотомоделью и послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой.

«Сегодня #президентскийприём спасибо телеканалу #ОНТ за доверие…», — написал Ковалев в Инстаграме.

Артистка Государственного академического ансамбля танца Беларуси Инна Жук выложила красивое фото с певицей Таисией Повалий.

Белорусская гимнастка, дважды призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси Ксения Санкович сфотографировалась с певицей Наташей Королевой. И призналась, что в детстве была самой настоящей фанаткой Королевой!

«Какой же красивый вчера был вечер!», — поделилась впечатлениями Ксения. — Воспоминаний хватит на весь год. И это редкое ощущение когда душа просит танцев, а ноги уже не могут… А ещё я поняла, что для полного счастья, девушке нужно просто красивое платье!»

Кстати, Ксения выбрала наряд от модного дизайнера Юлии Латушкиной.

В наряде от Латушкиной была и еще одна красавица — сотрудница службы протокола Администрации президента, победительница конкурса «Королева Весна – 2013» Дарья Шманай. На ней было элегантное длинное черное платье потрясающей красоты!

Дарья Шманай — неземная красота

«Этот «чёрный лебедь» просто покорил мое сердце с первого взгляда…», — призналась Шманай под одним из фото с новогоднего приема.

Заслуженная артистка Алена Ланская выбрала наряд из новой коллекции модного дома «Папилио». И разместила фото с Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской, которое подписала так: «Новогодний прием от имени Главы государства с участием самых лучших артистов…».

Ядвига Поплавская, Таисия Повалий, Алена Ланская и Анатолий Ярмоленко