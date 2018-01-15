Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
22:04 15 студзеня 2018, панядзелак
EUR 2.4202USD 2.0048RUR(100) 3.5382
Мiнск
weather
-12

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Свецкая хроніка

Какие звезды развлекали гостей на новогоднем приеме у Лукашенко?

Александр Лукашенко провел официальный прием по случаю Старого Нового года, во время которого вручил государственные награды за многолетнюю плодотворную работу и высокий профессионализм представителям различных сфер деятельности. «На прием приглашены представители СМИ и творческой интеллигенции - успешные, красивые, одухотворенные люди», -- сообщила президентская пресс-служба. «Народная Воля» поинтересовалась, каких артистов пригласили развлекать гостей.
14:22 15 студзеня 2018
565
Памер шрыфта

Как выяснилось, среди приглашенных были не только белорусские, но и хорошо известные представители российского шоу-бизнеса.

Например, белорусский танцор, хореограф Роман Ковалёв выложил фотографию вместе с певцом Николаем Басковым и российской телеведущей, фотомоделью и послом чемпионата мира по футболу 2018 года Викторией Лопыревой.

«Сегодня #президентскийприём спасибо телеканалу #ОНТ за доверие…», — написал Ковалев в Инстаграме.

Артистка Государственного академического ансамбля танца Беларуси Инна Жук выложила красивое фото с певицей Таисией Повалий.

Белорусская гимнастка, дважды призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Беларуси Ксения Санкович сфотографировалась с певицей Наташей Королевой. И призналась, что в детстве была самой настоящей фанаткой Королевой!

«Какой же красивый вчера был вечер!», — поделилась впечатлениями Ксения. — Воспоминаний хватит на весь год. И это редкое ощущение когда душа просит танцев, а ноги уже не могут… А ещё я поняла, что для полного счастья, девушке нужно просто красивое платье!»

Кстати, Ксения выбрала наряд от модного дизайнера Юлии Латушкиной.

В наряде от Латушкиной была и еще одна красавица — сотрудница службы протокола Администрации президента, победительница конкурса «Королева Весна – 2013» Дарья Шманай. На ней было элегантное длинное черное платье потрясающей красоты!

Дарья Шманай — неземная красота

«Этот «чёрный лебедь» просто покорил мое сердце с первого взгляда…», — призналась Шманай под одним из фото с новогоднего приема.

Заслуженная артистка Алена Ланская выбрала наряд из новой коллекции модного дома «Папилио». И разместила фото с Анатолием Ярмоленко и Ядвигой Поплавской, которое подписала так: «Новогодний прием от имени Главы государства с участием самых лучших артистов…».

Ядвига Поплавская, Таисия Повалий, Алена Ланская и Анатолий Ярмоленко

Александр Солодуха в окружении девушек

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
Тэмы:, ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Культура
11 студзеня 2018
чытаць далей

Названы финалисты национального отборочного этапа «Евровидения-2018»
11 января в студии Белтелерадиокомпании "600 метров" прошло прослушивание музыкальных исполнителей, которые хотят поучаствовать в международном конкурсе «Евровидение-2018». Для этого им предварительно
Грамадства
10 студзеня 2018
чытаць далей

Лукашенко присвоил звание «Заслуженный артист» Александру Солодухе
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении государственных наград и почетных званий представителям сфер журналистики, культуры и искусства.
Эканоміка
5 студзеня 2018
чытаць далей

Аляксандр Лукашэнка кінуў выратавальны круг Баранавіцкаму баваўнянаму аб’яднанню