Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
10:10 15 студзеня 2018, панядзелак
EUR 2.4202USD 2.0048RUR(100) 3.5382
Мiнск
weather
-12

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Палітыка

Ермошина: В конце 2019 года проведем избирательную кампанию

Проводить две крупные избирательные кампании в один год нецелесообразно.
8:05 15 студзеня 2018
34
Памер шрыфта
Фото: ТУТ.ВУ

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, комментируя выпадающие на 2020 год президентские и парламентские выборы.

— Совместить две избирательные кампании наши избирательные комиссии, состоящие из общественников, не в состоянии, — заявила Лидия Ермошина.

Она также отметила, что выборы политизируют атмосферу в стране, что не идет на пользу обществу.

— Это может дестабилизировать обстановку политическую и общественную. Поэтому, я думаю, будут разводить эти избирательные кампании.

Какие выборы проведут первыми, а какие — чуть позже, глава ЦИК пока не знает. Однако, по ее словам, идеальным временем для проведения одной из избирательных кампаний стал бы ноябрь 2019 года.

Выборы на высший государственный пост в Беларуси по закону должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября этого же года.

Лидия Ермошина — о выборах по-новому, референдуме, смертной казни и мужчинах-белорусах

О том, что какая-то из этих избирательных кампаний может пройти ранее срока, Лидия Ермошина допускала и ранее.

Также председатель Центризбиркома высказывалась в поддержку инициативы увеличить президентский срок до 7 лет, а депутатский — до 5.

«Его реализация в определенном плане могла бы способствовать стабильности общества и некоторой экономии затрат на выборы», — комментировала предложение Либерально-демократической партии Лидия Ермошина.

Крынiца: TUT.BY
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Палітыка
9 студзеня 2018
чытаць далей

В Беларуси начинается регистрация кандидатов в депутаты
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва начинается в Беларуси 9 января. Она продлится по 18 января включительно.
Палітыка
9 студзеня 2018
чытаць далей

«На регистрацию кандидатом подаваться даже не буду»: Алесь Логвинец сходит с предвыборной гонки
8 января на мосту над МКАД в Минске шесть часов проходил пикет в поддержку политика и общественного активиста, одного из лидеров исследовательско-просветительского общественного объединения «Дзея» Але
Палітыка
8 студзеня 2018
чытаць далей

Сегодня завершается выдвижение кандидатов в депутаты в местные Советы
Последняя возможность для тех, кто хочет стать депутатом местных Советов. В стране завершается выдвижение кандидатов.  