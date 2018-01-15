Ермошина: В конце 2019 года проведем избирательную кампанию

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявила глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина, комментируя выпадающие на 2020 год президентские и парламентские выборы.

— Совместить две избирательные кампании наши избирательные комиссии, состоящие из общественников, не в состоянии, — заявила Лидия Ермошина.

Она также отметила, что выборы политизируют атмосферу в стране, что не идет на пользу обществу.

— Это может дестабилизировать обстановку политическую и общественную. Поэтому, я думаю, будут разводить эти избирательные кампании.

Какие выборы проведут первыми, а какие — чуть позже, глава ЦИК пока не знает. Однако, по ее словам, идеальным временем для проведения одной из избирательных кампаний стал бы ноябрь 2019 года.

Выборы на высший государственный пост в Беларуси по закону должны состояться не позднее 30 августа 2020 года, а выборы в Палату представителей — не позднее 10 сентября этого же года.

Лидия Ермошина — о выборах по-новому, референдуме, смертной казни и мужчинах-белорусах

О том, что какая-то из этих избирательных кампаний может пройти ранее срока, Лидия Ермошина допускала и ранее.

Также председатель Центризбиркома высказывалась в поддержку инициативы увеличить президентский срок до 7 лет, а депутатский — до 5.

«Его реализация в определенном плане могла бы способствовать стабильности общества и некоторой экономии затрат на выборы», — комментировала предложение Либерально-демократической партии Лидия Ермошина.