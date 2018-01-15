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Аналітыка

Эксперты: Только базовое соглашение с ЕС позволит говорить о полноценных отношениях

В Минске прошла встреча Экспертно-аналитического клуба на тему «Белорусско-европейские отношения: итоги 2017 года и перспективы на 2018-й».
9:48 15 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта thinktanks.by

Мероприятие организовали Белорусский институт стратегических исследований (BISS) и белорусский Пресс-клуб. Особенностью Экспертно-аналитического клуба являются правила Chatham House. Это означает, что прозвучавшая на мероприятии информация (данные, мнения, оценочные суждения и т. д.) может быть использована в дальнейшем, но без персонификации тех, кто ее озвучил.

Эксперты сходятся во мнении по поводу необходимости базового соглашения между Беларусью и Евросоюзом. Ресурс развития отношений вне договоренностей на данный момент исчерпан, взаимодействие без соглашения в определенной степени возможно лишь в рамках инициативы «Восточное партнерство». «Приоритеты обозначены. Определенность заключается в том, что задекларирована прагматизация, задекларирована дифференциация между разными странами. Для Беларуси «Восточное партнерство» остается куда более важным и уникальным, чем для любого другого участника этой инициативы, по той простой причине, что у Минска и Брюсселя нет двустороннего базового соглашения. И пока этого соглашения не будет, платформа «Восточного партнерства» является единственной легитимной площадкой взаимодействия», — заметил один из экспертов.

По мнению участника дискуссии из России, сейчас Беларусь могла бы говорить с Европой чуть ли не с позиции силы, так как ЕС теряет влияние из-за внутренних проблем и изменения геополитической ситуации в регионе в последние годы. «Кто кому нужен — давняя история, много раз проговаривалась. На самом деле, пока белорусское правительство не начнет выдавать Евросоюзу гранты и открывать кредитные линии, вряд ли можно говорить о том, что Минск может общаться с Брюсселем с позиции силы, — иронично парировал один из белорусских аналитиков. — О слабости ЕС рано говорить. Скорее, поменялась сама ситуация. Если ранее ЕС мог настаивать на продвижении ценностей, democracy promotion, то сейчас ЕС сам готов говорить, исходя из интересов, и то, что говорит официальный Минск, исходя из интересов, Брюсселю стало более понятным. И Минск, и Брюссель поставлены в совершенно новую ситуацию — оба способны больше понять друг друга».

Как отмечает один из известных белорусских политологов, «Беларусь сейчас не является полноценным участником европейской политики соседства только из-за того, что у нас нет базового соглашения, соответственно, у нас нет доступа к целому ряду финансовых инструментов»: «Уже только ради этого можно заключать соглашение — чтобы у нас была возможность, во-первых, очень конкретной политической рамки взаимодействий, легитимации страны как актора европейской политики; во-вторых, для понятных торговых условий и доступа к необходимым нам европейским экономическим режимам».

«Соглашение нужно в первую очередь Беларуси, — считает еще один участник заседания экспертно-аналитического клуба. — Отношения не могут быть нормальными до той поры, пока не станут договорными. Без соглашения они всегда будут неполноценными, дефективными. Во-вторых, они не могут быть устойчивыми. Я убежден, что в последнее время пришло понимание к абсолютно всем в Минске, что главная задача даже не в привлечении денег (хотя, конечно, хочется), но сделать эти отношения максимально устойчивыми и исключить возможность быстрого отката, чтобы, к примеру, события марта 2017 года в один миг не привели к отношениям уровня начала 2011-го. И, кстати, отсутствие соглашения с ЕС мешает, например, реализации всех этих заявлений вроде того, что Беларусь — уникальные ворота в Европу для Китая, но элементарно же, что никаких таких ворот тут в принципе не может быть без договора с ЕС. Китаю проще сделать несколько шагов в сторону Литвы, страны ЕС, и там уже решать свои вопросы. Не говоря уже о том, что зайти на евразийский рынок Китаю проще через Россию и Казахстан, чем через Беларусь».

Старший аналитик BISS Денис Мельянцов в комментарии Thinktanks.by также поделился своими впечатлениями от участия в четвертом заседании Координационной группы «Беларусь — ЕС», состоявшейся в конце года в Брюсселе: «Действительно, прорывов как таковых по итогам года, на первый взгляд нет. Все ожидали, конечно, что будет продвижение по упрощению визового режима, в приоритетах партнерства, начнутся переговоры по базовому соглашению — об этом много раз говорил и министр иностранных дел Владимир Макей, и другие белорусские чиновники. Но при этом самым ярким впечатлением для меня, как человека давно занимающегося белорусско-европейской проблематикой, на встрече координационной группы стало то, что на самом деле между Беларусью и ЕС существует огромный массив совместных проектов, деятельности, коммуникации. И только перечисление того, что происходит сейчас между Минском и Брюсселем, заняло полдня на последней встрече группы. Да, нет движения очевидного для всех, но, тем не менее, во внешне замерзшей реке существует серьезное течение. Напомню о внутреннем документе Евросоюза под названием «29 пунктов», где перечислены те возможные действия ЕС по отношению к Беларуси, которые ЕС может предпринять, если увидит встречное движение со стороны Минска. Документ принят в начале 2015 года, так вот сейчас большая половина этих пунктов уже реализована. Если говорить об объеме финансирования проектов программ помощи ЕС, то в последние полтора года оно было удвоено. Поэтому, повторю, с одной стороны, больших политических прорывов нет, с другой стороны, массив взаимодействия увеличивается и углубляется».

Крынiца: Thinktanks.by
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