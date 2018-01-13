Взаимное признание виз России и Беларуси начнет действовать в первом квартале 2018 года

Это связано прежде всего с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Первый этап переговоров состоялся в России, во второй раз эксперты намерены встретится на территории Беларуси. В таком паритете отношений заинтересованы обе стороны, сообщила пресс-служба МВД.

В МВД уверены, что подписание документа в преддверии знаковых спортивных мероприятий – II Европейских игр в 2019 году и Чемпионата мира по хоккею в 2021 – укрепит взаимодействие правоохранительных органов двух стран и повысит эффективность осуществления миграционной политики.

После принятия соглашения и других сопутствующих документов по краткосрочному пребыванию иностранных граждан на территории Беларуси и России, компетентные органы двух стран наладят обмен информацией в онлайн-режиме о выданных и аннулированных визах. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«Появятся новые информационные банки данных, новые информационные массивы, что будет способствовать более слаженной работе правоохранителей, прогнозированию миграционных потоков, их анализу и выработке соответствующих управленческих решений», — отметил Алексей Бегун.

В 2018 году компетентными органами планируется интенсивная разработка мер в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу: на территории двух государств будет создана рабочая группа экспертов, которые будут обсуждать режим передвижения иностранных граждан на футбол и транзитный проезд через Беларусь. В перспективе также работа над II Европейскими играми в 2019 году и Чемпионатом мира по хоккею в 2021.

Взаимодействие сообща

Белорусское МВД уже в оперативном порядке информирует российских коллег о механизме контроля миграционных потоков, также организовано межведомственное взаимодействие между странами.

«Периодически мы обмениваемся списками лиц, которые в силу различных обстоятельств нарушили нормы законодательства или выехали в Российскую Федерацию, – подчеркнул Алексей Бегун. – Причем, в списки лиц мы включаем не только нарушителей, но также тех людей, въезд или пребывание которых на территории Союзного государства запрещены или нежелательны».

«500 нарушителей – это капля в море»

Всего за прошлый год по безвизу Беларусь посетили около 80 тыс. иностранцев из 65 государств. Больше всего гостей из Германии – 12,7 тыс.; Польши – около 7,6; Италии – 6,7. За все время действия режима зарегистрировано около 500 нарушений. По словам начальника Департамента, это «капля в море».

«Мы усилили информационную работу среди тех лиц, которые пребывают на территорию нашего государства, в аэропорту разметили два билборда, где на пяти международных языках содержится информация об основных аспектах пребывания в нашей стране, подобная информация размещена на ведомственном сайте МВД», — рассказал Алексей Бегун.

В числе «провинившихся», в основном, граждане Евросоюза, которые в силу определенных обстоятельств допускают незначительные нарушения, связанные с передвижением по территории сопредельных государств. Белорусские правоохранители весьма лояльны к таким нарушениям, и, как правило, ограничиваются штрафами либо предупреждениями. К злостным нарушителям применяются более серьезные санкции, вплоть до депортации и запрета на въезд.

Безопасность превыше всего

Для того, чтобы не пострадала безопасность государства, введению безвизового режима предшествовало предварительное согласование положений всеми компетентными государственными органами.

Если ранее при получении белорусской визы иностранец предоставлял о себе широкий спектр информации, а с помощью информационных ресурсов правоохранительным органам о туристе было известно все.

Сегодня же в рамках безвиза иностранец сообщает о себе только личные данные из паспорта, заполнив миграционную карту. Ежедневно таких иностранцев пребывает около полутора тысяч. Для Минска и республики в целом это значительное количество людей, которые могут стать потенциальными нарушителями. Их выявляют органы внутренних дел, ведут разъяснительную работу, привлекают к ответственности.

«Иногда приходится объяснять правила поведения в общественных местах, рассказывать о запрете распития спиртных напитков, – пояснил Алексей Бегун. – Некоторые забывают, что первыми сутками пребывания считается день пересечения госграницы, тем самым нарушая сроки пребывания – это самое распространенное нарушение среди такой категории лиц».

В ближайшее время переговоры с компетентными органами России по проекту соглашения о взаимном признании виз будут продолжены, очередной раунд переговоров должен состояться на территории Беларуси. По словам собеседника, российская сторона настаивает на том, чтобы соглашение начало применяться в первом квартале текущего года в связи с приближающимся чемпионатом мира по футболу. Обе стороны в этом заинтересованы.