В США на аукцион выставят «Мерседес» Гитлера

Аукционный дом Worldwide Auctioneers в американском штате Аризона объявил, что выставит на торги «самый исторически значимый автомобиль, когда-либо поступавший в открытую продажу». Похоже, что это не преувеличение: на невзрачном формуляре немецкого завода Daimler-Benz, датированном 1938 годом, в графе «заказчик» черным по белому написано: «фюрер и рейхсканцлер». То, что на продажу будет выставлен парадный автомобиль Адольфа Гитлера, действительно можно назвать сенсацией.

«Большой Мерседес»

История «Мерседеса» нацистского диктатора тщательно задокументирована. О заказе на его изготовление непосредственно позаботился личный шофер Гитлера, оберштурмбанфюрер СС Эрих Кемпка. Основой для создания лимузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K с заводским индексом W150: роскошный автомобиль, который в основном предназначался для высокопоставленных чиновников.

Так называемый «Большой Мерседес» приводился в движение 7,7-литровым двигателем с компрессором мощностью 230 лошадиных сил, что позволяло ему развивать внушительную по тем временам скорость в 160 км/ч. За весь период с 1938 по 1943 годы завод Daimler-Benz в Зиндельфингене выпустил лишь 88 автомобилей этой серии. Их владельцами стали, к примеру, японский император Хирохито, король Норвегии, испанский диктатор Франко и папа римский.

Лимузин Гитлера, поступивший в гараж нацистского лидера незадолго до начала войны в 1939 году, представлял собой бронированную версию модели 770K. Окна автомобиля были сделаны из многослойного пуленепробиваемого стекла толщиной 4 сантиметра, а кузов защищен пластинами из специальной стали толщиной в 18 мм. Впрочем, если учесть, что Гитлер обычно приветствовал ликующую публику стоя, подобные меры безопасности вряд ли смогли бы ему помочь. Из-за бронированных пластин вес автомобиля увеличился почти до пяти тонн, а расход топлива — до 38 литров на 100 км. В то же время бензобак «Мерседеса» был рассчитан на 300 литров горючего, что все еще позволяло ему проехать сравнительно большое расстояние без дозаправки.

Виражи истории

Гитлер использовал «Мерседес» в качестве парадного автомобиля для особо важных выездов — к примеру, в 1940 году, во время парада, посвященного празднованию победы Третьего рейха над Францией, или в ходе государственного визита итальянского диктатора Бенито Муссолини в Мюнхен. Однако после 1942 года, когда в ходе Второй мировой войны произошел перелом и гитлеровские войска стали терпеть одно поражение за другим, автопарады больше не устраивались.

После капитуляции Германии в 1945 году автомобиль Гитлера перешел в распоряжение армии США, немногим позже попал в руки частного лица, а затем неоднократно менял владельцев. Имя нынешнего владельца роскошного «Мерседеса» аукционный дом держит в секрете.

Произведение искусства или символ нацистской пропаганды?

В то же время не стоит забывать, что автомобиль Гитлера являлся символом нацистской пропаганды. Так можно ли выставлять его на открытые торги? Ведь и сегодня существует вероятность того, что машину может купить человек с нацистскими взглядами и сделать ее культовым объектом правых радикалов.

Сотрудники Worldwide Auctioneers заверяют, что делают все для того, чтобы исключить такую возможность. Цель аукционного дома — отнюдь не прославление диктатора, поясняет представитель компании Род Иган. Он предлагает взглянуть на автомобиль как на уникальный экспонат вне зависимости от способа его применения, ведь «Мерседес» «не выбирал своего владельца и свое предназначение».

В техническом плане машина является «шедевром» и представляет собой нечто большее, чем просто автомобиль. По словам Рода Игана, конкретный экземпляр уникален тем, что является непосредственным свидетелем историческим событий и служит напоминанием о том, что они не должны повториться. «Мы надеемся на то, что он найдет свое место в публичном музее или открытой коллекции», — отмечает представитель Worldwide Auctioneers. Независимо от того, сбудется ли его пожелание и кто в итоге приобретет автомобиль, 10 процентов от вырученных денег пойдут на реализацию образовательных проектов на темы Холокоста и опасности национал-социализма.

Любопытный факт: водитель Гитлера Эрих Кемпка не только заказал бронированный автомобиль для своего шефа, но и был среди тех, кто позаботился об уничтожении тел Адольфа Гитлера и Евы Браун: в своих мемуарах он утверждал, что облил их бензином, слитого из уцелевших автомобилей фюрера.