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Крымінал, здарэнні

В Мозырском районе подросток провалился под лед и погиб

Трагедия произошла 12 января.
16:03 13 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Примерно в 17.23 спасателям поступило сообщение о том, что на искусственном водоеме вблизи поселка Криничный под лед провалился подросток. Прибывшие на место ЧП спасатели извлекли из воды учащегося местной школы. Врачи бригады скорой медицинской помощи констатировали смерть школьника.

По словам ведущего специалиста Гомельской областной организации ОСВОД Сергея Костюченко, данный водоем огорожен сеткой-рабицей и столбами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.

Крынiца: БелТА
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