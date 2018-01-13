Полина Сыркина ждет ребенка

Фотографию Полины в интересном положении выложил в соцсетях ее любимый человек – Иван Титунов —генеральный директор марки Kiehlʼs, доктор-клоун из благотворительного фонда «Доктор клоун». Титунов и Сыркина вместе уже год.

Полина – востребованная актриса, выпускница Белорусской государственной академию искусств, она занималась на курсе известного педагога Владимира Мищанчука. Сниматься в кино Полина начала, еще будучи студенткой. А после окончания академии в 2008 году получила приглашение сразу от нескольких белорусских театров, но свой выбор сделала в пользу Театра-студии киноактера. На съемках телефильма «В полдень на пристани» Полина познакомилась с актером Константином Стрельниковым. Молодые люди поженились практически сразу после окончания проекта, и в 2010 году олина переехала из Минска в Москву.

Полина Сыркина в фильме «Жемчуга», фото 24smi.org

«Когда я приехала в Москву, то поняла, что я совершенно не умею предлагать себя, продавать, — рассказывала актриса. — А Москва — такой город, где нужно уметь заявить о себе. Конечно, никто не пришел и никуда меня не позвал. Костя мне тогда очень помогал: и морально, и своими связями, знакомствами с какими-то агентами. Но потом оказалось, что все не так страшно, кое-кто в киношно-продюсерской тусовке обо мне все-таки знает, минские наработки пригодились».

Сегодня в фильмографии актрисы, такие рейтинговые ленты как «Стиляги», «Детективное агентство «Иван да Марья»», «Однолюбы», «Вызов», «Жемчуга». Ее партнерами на площадке были Александр Домогаров, Любовь Германова, Александр Феклистов. Полина Сыркина обладатель престижных наград – дипломов двух международных фестивалей – «Созвездие» и «Золотой витязь». И что самое важное – Полина счастлива. И не скрывает этого. Достаточно зайти на ее страницу в Iinstagram, чтобы в этом убедиться.

A post shared by Полина Сыркина (@polinasyrkina) on Dec 16, 2017 at 7:41am PST

«Я из тех людей, кто испытывает счастье, отдавая. Я не говорю, что это лучше. Кто-то отдает, кто-то принимает— мы все друг другу нужны. Но для меня любовь, когда его радость, его улыбка, его успех важнее моих собственных». – признается Полина.