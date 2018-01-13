Конгресс США может объявить импичмент Трампу

В Конгрессе США в очередной раз задумались о досрочном прекращении полномочий главы государства, заявил член палаты представителей Эл Грин.

Конгрессмен намерен уже на следующей неделе представить на голосование вопрос об импичменте Трампа из-за его «расистской риторики».

«Осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет (лишь) наше голосование. На следующей неделе я вновь поставлю (на голосование) резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — написал Грин в своем Twitter.

В начале декабря аналогичный проект Грина поддержали 58 членов палаты представителей от Демократической партии, что оказалось недостаточно для прохождения инициативы.

Ранее группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Трамп назвал «грязными дырами» несколько стран, из которых в США прибывают мигранты. Он подчеркнул, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди, к примеру, из Норвегии.