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Конгресс США может объявить импичмент Трампу

Скандальные слова президента США Дональда Трампа о «странах-гадюшниках» вызвали возмущение не только в тех государствах, к которым они относились, но и в самом Вашингтоне.
12:38 13 студзеня 2018
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Фото с сайта moscow-baku.ru

В Конгрессе США в очередной раз задумались о досрочном прекращении полномочий главы государства, заявил член палаты представителей Эл Грин.

Конгрессмен намерен уже на следующей неделе представить на голосование вопрос об импичменте Трампа из-за его «расистской риторики».

«Осуждения конгрессом расистской риторики недостаточно. Разговоры в конгрессе ничего не значат, вес имеет (лишь) наше голосование. На следующей неделе я вновь поставлю (на голосование) резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа», — написал Грин в своем Twitter.

В начале декабря аналогичный проект Грина поддержали 58 членов палаты представителей от Демократической партии, что оказалось недостаточно для прохождения инициативы.

Ранее группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Трамп назвал «грязными дырами» несколько стран, из которых в США прибывают мигранты. Он подчеркнул, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди, к примеру, из Норвегии.

Крынiца: Росбалт
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