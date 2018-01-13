Акция «Наши дети». Пиар и благотворительность за чужой счет

Оборудование и подарки на 1,18 млн рублей

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» завершилась 10 января. Ее участники передали в детские дома материальную помощь, оборудование и подарки на 1 млн 180 тыс. рублей, сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко.

«Республиканские органы передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки в размере 1 млн 180 тыс. рублей, что на 260 тысяч рублей больше, чем в предыдущую акцию, и в два раза больше, чем в период акции 2015 года. В этой сумме не учтены подарки президента, которые были дополнительно направлены в учреждения специального образования, — это 2,5 тысячи развивающих игр, такое же количество сладких подарков», — цитирует Сидоренко БЕЛТА.

Как сообщила Naviny.by Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования, которое акцию курировало, целенаправленно на акцию «Наши дети» средства в бюджет не закладываются, но перераспределяются на нее.

Елена Головнева подтвердила, что 1 млн 180 тыс. рублей — это бюджетные средства: «Отдельные госорганы берут деньги не из бюджетных статей, а собирают со своих сотрудников. Посчитать сумму, которая пошла на акцию «Наши дети», достоверно практически невозможно. Мы же не можем посчитать, сколько стоят затраты, понесенные в связи с созданием концертной программы для детей, а это тоже акция «Наши дети». Поехать к больным онкологическими заболеваниями детям в больницу — это тоже средства. Нужно не только завезти подарки, но и организовать поздравление детей, а это тоже стоит денег».

Как сыновья Лукашенко дарили и обещали подарки

Акция проходила под патронатом президента. Участие самого Александра Лукашенко публично ограничилось выступлением на новогодней елке 28 декабря, где он рассказал детям, что «есть много мест на нашей планете, где дети не просто голодают, а умирают от голода».

Зато старшие сыновья главы государства проявили активность.

Руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко со своей семьей 27 декабря посетил социально-педагогический центр Московского района столицы, где находятся 20 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В подарок воспитанники центра получили ноутбук, сладости и настольные развивающие игры.

Дмитрий Лукашенко. Фото ctv.by

Заведующий сектором информации и общественных связей Президентского спортивного клуба Павел Егоров сказал Naviny.by, что клуб занимается благотворительностью, но в акции «Наши дети» Дмитрий Лукашенко «принимал участие от своего сердца», как делает ежегодно. Подарки Дмитрий Лукашенко делал за счет личных средств, подчеркнул Егоров.

Помощник президента Беларуси по национальной безопасности Виктор Лукашенко посетил 28 декабря детский дом семейного типа Риты и Сергея Кундиковых в Кличеве. Виктора Александровича сопровождали жена и дети.

Виктор Лукашенко. Фото belta.by

Многодетная семья Кундиковых воспитывает 11 приемных детей, четверо родных детей уже сами взрослые. 10 января у сына Риты 35-летнего Захара родился внук.

«Это мой 20-й внук! 99% моих детей — замечательные дети, устроенные в жизни», — сказала Рита Кундикова Naviny.by.

Она рассказала, что практически перед самым приездом Лукашенко дети подготовили список со своими пожеланиями, которые «были скромными». Дети просили, например, подарить игрушечного медведя или плед: «Страус был самым крутым пожеланием, которого я не ожидала. Я и не рассчитывала — такой подарок! Но из списка не вычеркнула».

У Кундиковых есть птичий двор, где живут и экзотические птицы — павлины, например. Четырнадцатилетний Саша (в семье Кундиковых живет шестой год), который просил подарить ему страуса, хочет стать ветеринаром. «Лучше пусть сын смотрит за страусом, чем на бутылку пива», — говорит Рита.

Страуса пока не привезли: «Я получила зарплату за декабрь, будем делать вольер. Место у нас есть. Вот сказали, что когда будет место, куда страуса поселить, возьмут у папы (Александра Лукашенко. — Ред.) и привезут».

Лукашенко-старший при этом без страуса не останется — в его зоопарке на середину ноября 2016 года были три такие птицы. Если бы Виктору Лукашенко пришлось покупать взрослого страуса, это обошлось бы ему в 1400 долларов — столько в Беларуси стоит страус старше двух лет.

Рита Кундикова говорит, что ей неинтересно, за чей счет привозят подарки чиновники: «Дети ждут новогоднего чуда. Всё, что попросили, привезли. Если бы это не раздувалось… Приехали обыкновенные люди. Очень приятная семья (Виктора Лукашенко. — ред.). Очень приятные воспитанные дети, здорово общались с моими детьми. Они же не сидели по струнке, а играли. Не было акцента на том, что приехал сын главы государства. Я считаю, что всё, что на пользу детям, всё хорошо».

В семье Кундиковых гости не редкость, но самым высоким до сына президента был министр чрезвычайных ситуаций Владимир Ващенко, который бывал в семье еще тогда, когда работал в областном отделении МЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Фото МЧС

Компьютер, диван, мячи. Что дарили детям чиновники

Ващенко был одним из самых активных министров во время акции. Он побывал в подшефной Чеховщинской вспомогательной школе-интернате (Минская область), которой министерство оказало помощь в ремонте здания, обустройстве учебных помещений, спортивного зала и компьютерного класса.

Вместе с заместителем премьер-министра Анатолием Калининым посетил Краснопольскую районную гимназию (Могилевская область). С ними также ездил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. Они передали школе спортинвентарь, техническое оборудование и конфеты.

Анатолий Калинин. Фото пресс-службы правительства

Официальный представитель МЧС Виталий Новицкий сказал Naviny.by, что ведомство занимается благотворительностью не за счет бюджетных, а за счет собственных внебюджетных средств, заработанных на оказании платных услуг.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович побывал в минском детском доме № 5, где вручил компьютер с принтером, футбольные мячи и сладости. Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина подарила диван Ждановичской специальной общеобразовательной школе-интернату, причем от имени Белорусского союза женщин, который она возглавляет. Всего члены Совета Республики приняли участие более чем в десяти мероприятиях акции.

Михаил Мясникович (в центре). Фото sovrep.gov.by

Марианна Щеткина. Фото sovrep.gov.by

Премьер-министр Андрей Кобяков вручил новогодние подарки ученикам Молодечненской специальной общеобразовательной школы-интерната.

Заместитель премьер-министра Василий Жарко дарил подарки в РНПЦ «Мать и дитя», еще один вице-премьер Михаил Русый вручил новогодние подарки воспитанникам детского семейного дома Татьяны и Григория Грабко из деревни Петруново Глубокского района Витебской области.

А глава Администрации президента Наталья Кочанова побывала в гостях у воспитанников детского дома № 7 в Минске и вручила сертификат на телевизор.

Андрей Кобяков. Фото пресс-службы правительства

Василий Жарко. Фото пресс-службы правительства

Михаил Русый. Фото пресс-службы правительства

Благотворительность или пиар за счет налогоплательщиков?

С одной стороны, хорошо, что детей, особенно тех, кто находится в сложной жизненной ситуации, поздравляют с Новым годом, а государство выделяет на это средства.

С другой, чиновники приезжают в свое рабочее время и дарят подарки, часть которых оплачивается за счет бюджета. И это выдается за благотворительность, что оставляет неприятное послевкусие.

Один из кураторов акции из Министерства образования Елена Головнева считает, что если чиновник, работа которого не связана с процессом воспитания детей, едет поздравить детей-сирот или больных детей, это можно рассматривать как благотворительность. Тем более если руководитель предлагает сотрудникам поучаствовать в спонсировании подарков для детей.

Противоположной точки зрения придерживается руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Он отметил, что благотворительность чиновников во многом — это пиар:

«Пожертвование или благотворительность — это всегда жертвование из своего дохода. Это может происходить из зарплаты работника или прибыли коммерческого предприятия. Но когда чиновники за бюджетные деньги что-то купили детям и в свое рабочее время к ним приехали, это не пожертвование, это подмена понятий. Если бы они пошли к детям во внерабочее время и принесли подарки за свои личные деньги, это была бы благотворительность. Иначе пожертвовали не чиновники, а все мы, налогоплательщики. Если подарки дарят за бюджетные деньги, это благотворительность за чужой счет», — уверен эксперт.