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Палітыка

Зачем начальник резиденции президента идет в депутаты?

Иван Бобровский работает начальником официальной резиденции президента Республики Беларусь «Озерный». Он работает в государственном учреждении «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» и баллотируется в Минский районный Совет депутатов двадцать восьмого созыва.
17:37 12 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Иван Бобровский беспартийный, в апреле этого года ему исполнится 59 лет. Живет Бобровский в Минском районе – в Острошицком Городке. В депутаты выдвигался при помощи сбора подписей.

Именно в резиденции «Озерный», за которой присматривает Бобровский, А.Лукашенко в последнее время принимал немало иностранных гостей. Так, сюда приезжал французский актер Жерар Депардье – Лукашенко показывал ему свои владения и обучал косьбе, здесь по парку прогуливался премьер-министр Пакистана Наваз Шариф вместе с женой и многие другие.

Фото: president.gov.by

Как сообщалось, в советские времена на месте теперешней резиденции «Озерный» стояла дача маршала Тимошенко.

Стоит заметить, что Иван Бобровский входил в состав президиума Минского районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва.

В Минском районном Совете депутатов Бобровский возглавлял комиссию по вопросам законности, соблюдения прав и свобод граждан.

Правда, в прессе по этим вопросам с громкими инициативами или заявлениями никогда не выступал. Впрочем, это и понятно – должность у него ответственная…

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
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