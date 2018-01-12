Зачем начальник резиденции президента идет в депутаты?

Иван Бобровский беспартийный, в апреле этого года ему исполнится 59 лет. Живет Бобровский в Минском районе – в Острошицком Городке. В депутаты выдвигался при помощи сбора подписей.

Именно в резиденции «Озерный», за которой присматривает Бобровский, А.Лукашенко в последнее время принимал немало иностранных гостей. Так, сюда приезжал французский актер Жерар Депардье – Лукашенко показывал ему свои владения и обучал косьбе, здесь по парку прогуливался премьер-министр Пакистана Наваз Шариф вместе с женой и многие другие.

Фото: president.gov.by

Как сообщалось, в советские времена на месте теперешней резиденции «Озерный» стояла дача маршала Тимошенко.

Стоит заметить, что Иван Бобровский входил в состав президиума Минского районного Совета депутатов двадцать седьмого созыва.

В Минском районном Совете депутатов Бобровский возглавлял комиссию по вопросам законности, соблюдения прав и свобод граждан.

Правда, в прессе по этим вопросам с громкими инициативами или заявлениями никогда не выступал. Впрочем, это и понятно – должность у него ответственная…