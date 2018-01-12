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Вынесен приговор бывшему заместителю гендиректора ОАО «Молоко»

Суд Первомайского района Витебска вынес приговор по коррупционному делу бывшего заместителя гендиректора ОАО «Молоко». Он признан виновным в систематическом получении откатов от поставщиков, мошенничестве и злоупотреблении служебным положением.
8:43 12 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Как было установлено следствием и подтверждено в ходе судебного заседания, в декабре 2014 года Сергей Выхватень обсуждал с представителем одной из минских фирм поставку на ОАО «Молоко» проволочных лотков для монтажа кабельных трасс. Заместитель гендиректора общества заявил деловому партнеру, что выберет его фирму в качестве поставщика при условии получении «отката» в размере 10% от суммы сделки. Представитель минской фирмы согласился и заплатил наличными.

В дальнейшем с февраля 2015 года по сентябрь 2016 года Сергей Выхватень систематически принимал взятки от руководителей субъектов хозяйствования Минска и Витебска за лоббирование интересов их фирм при заключении договоров с ОАО «Молоко». Всего следствием было установлено восемь фактов взяточничества на сумму 9791,99 рубль.

Коме того, мужчина злоупотребил доверием начальника отдела продаж минского ООО. Эта организация наравне с другими фирмами участвовала в процедуре закупки по приобретению ОАО «Молоко» упаковочных материалов для сыра. При проведении процедуры закупки на ОАО «Молоко» работает специальная комиссия, к которой обвиняемый не имел отношения. Тем не менее, начальнику отдела продаж столичной фирмы он пообещал решить вопрос, чтобы именно их организация была выбрана в качестве поставщика. За это Сергей Выхватень взял 200 долларов, но свое обещание не выполнил.

Также заместитель генерального директора ОАО «Молоко» за счет предприятия приобрел себе пневматическую винтовку.

В суде обвиняемый признал свою вину частично. Согласился с фактами взяточничества. Однако утверждал, что 200 долларов получил не за оказание содействия в процедуре закупки, а как подарок по случаю состоявшейся свадьбы. А насчет приобретения пневматической винтовки настаивал, что купил ее исключительно для борьбы с птицами на территории предприятия, а не в личных целях.

Между тем, суд Первомайского района Витебска признал все обвинения состоятельными и приговорил бывшего заместителя генерального директора ОАО «Молоко» к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, судом в отношении в обвиняемого применена конфискация имущества, на него наложен штраф в размере 6900 рублей, и он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

Крынiца: Ежедневник
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