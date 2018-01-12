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Василий Шлындиков не согласен с Кириллом Рудым

Народная Воля
Марина Коктыш
Экс-глава концерна «Амкодор», экономист Василий Шлындиков категорически не согласен с бывшим советников А.Лукашенко, а ныне – послом Беларуси в Китае Кириллом Рудым, который в своей книге «Потому что так решили мы» критикует поведение и привычки белорусов.
16:36 12 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: google.by

Василий Шлындиков считает, что дело совсем не в апатии и равнодушии белорусов, которым, по словам Рудого «ничего не надо: ни свободы, ни несвободы».

— Я внимательно читал интервью Рудого, который пытается анализировать характер белорусов, говорит о том, что они такие-сякие, — высказывает свое мнение Шлындиков «Народной Воле». — Но ведь и грузины тоже такими были, пока не появился Саакашвили! И «такие-сякие» белорусы во время моей работы в «Амкодоре» (а там тысячи людей работали!) мгновенно как-то преобразились: начали производства современные создавать, бизнесы организовывать. Люди гордились своей работой, и светились от счастья, что у них что-то получается!

Все народы, наверное, похожие. Разве украинцы другие? Кстати, в Украине можно на самые высокие посты выдвигаться даже людям с уголовным прошлым. Так в свое время стал президентом Виктор Янукович – его выбрали, сейчас в лидерах украинский предприниматель Вадим Рабинович. С начала 1983 года он сидел в тюрьме 9 лет за воровство в особо крупных размерах. Во время следствия симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию. Сейчас он замахнулся на президентский пост. И самое удивительное, что сегодня он попал в тройку предполагаемых лидеров!

Народ, конечно, виноват в том, кого они выбирают, каких лидеров. Но, согласитесь, пока не появится действительно личность с большой буквы – ничего не будет. И так не только в Беларуси, так в любой другой стране, с любым народом. Люди везде одинаковые.

Крынiца: Народная Воля
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