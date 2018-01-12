«Сейчас у сына самое лучшее состояние за все время, что он находится в СИЗО»

– Настроение у сына, слава Богу, получше, – поделилась она впечатлениями от встречи. – После того как дело Юры получило широкий резонанс в Беларуси, в СИЗО ездил наш консул, вообще посольство проделало большую работу, а «Народная Воля», другие СМИ опубликовали его заявление и мое письмо, сына перевели в другую камеру. Раньше он содержался в жутких условиях, рассказывал, что постоянно в его камеру подсаживали людей бандитского вида, наркоманов, беспредельщиков, которые на него давили, угрожали, пытались «расколоть». Но Юра – духовно крепкий человек, с внутренним стержнем. Выдержал. Да и признаваться ему не в чем. Так называемые украинские друзья его просто подставили, на...