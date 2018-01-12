Польша меняет посла в Беларуси

Такое кадровое решение принято новым министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, который был назначен вместо Витольда Ващиковского несколько дней назад.
Другой источник добавляет, что хотя формально это Павлик попросил об отставке, его отъезд из Минска был запланирован в Варшаве.
Он конфликтовал с руководством Союза поляков в Беларуси, с Белсатом.
«Конрада Павлика нельзя назвать лучшим польским послом, которого Варшава направляла в Минск. Он конфликтовал с руководством Союза поляков в Беларуси, с Белсатом. Для многих непонятными были его навязчивые попытки включить TVP Polonia в Беларуси, даже на уровне региона, необязательно в Минске. За большое достижение он выдавал преподавание польского языка в нескольких школах, называя их «польскими классами», — рассказал Свободе источник, близкий к МИД Польши.