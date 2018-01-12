Польша меняет посла в Беларуси

Такое кадровое решение принято новым министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, который был назначен вместо Витольда Ващиковского несколько дней назад.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кроме главы польского МИДа Витольда Ващиковского, отправил в отставку еще несколько министров.

Конрад Павлик был назначен на должность посла Республики Польша в Беларуси в феврале 2016 года, пишет был назначен на должность посла Республики Польша в Беларуси в феврале 2016 года, пишет belrynok.by

Как рассказал «Радио Свобода» источник в МИД Польши, об отъезде Конрада Павлика из Минска было известно еще до отставки Витольда Ващиковского, который в 2016 году направлял посла в Минск. По словам источника, сам Конрад Павлик попросил отозвать его с поста посла в Минске.