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Палітыка

Польша меняет посла в Беларуси

Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик будет отозван из Беларуси. Как сообщает польское издание kresy24.pl, это произойдет уже январе.
8:31 12 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото Радио Свобода

Такое кадровое решение принято новым министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, который был назначен вместо Витольда Ващиковского несколько дней назад.

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, кроме главы польского МИДа Витольда Ващиковского, отправил в отставку еще несколько министров.
Конрад Павлик был назначен на должность посла Республики Польша в Беларуси в феврале 2016 года, пишет belrynok.by.
Как рассказал «Радио Свобода» источник в МИД Польши, об отъезде Конрада Павлика из Минска было известно еще до отставки Витольда Ващиковского, который в 2016 году направлял посла в Минск. По словам источника, сам Конрад Павлик попросил отозвать его с поста посла в Минске.

Другой источник добавляет, что хотя формально это Павлик попросил об отставке, его отъезд из Минска был запланирован в Варшаве.

Он конфликтовал с руководством Союза поляков в Беларуси, с Белсатом.

«Конрада Павлика нельзя назвать лучшим польским послом, которого Варшава направляла в Минск. Он конфликтовал с руководством Союза поляков в Беларуси, с Белсатом. Для многих непонятными были его навязчивые попытки включить TVP Polonia в Беларуси, даже на уровне региона, необязательно в Минске. За большое достижение он выдавал преподавание польского языка в нескольких школах, называя их «польскими классами», — рассказал Свободе источник, близкий к МИД Польши.

Крынiца: Белорусский партизан
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