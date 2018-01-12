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Грамадства

Парень, находясь в СИЗО по подозрению в угоне авто, выиграл и получил автомобиль

По результатам 48-го розыгрыша игры "Удача в придачу" обладателем автомобиля должен был стать 19-летний Константин Сиротко. Но, как выяснилось, в тот момент парень находился в следственном изоляторе - его подозревали в угоне автомобиля!
15:30 12 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: belta.by

И именно игровой код, зачисленный в личном кабинете Константина Сиротко, выиграл внедорожник, пишет БелТА.

Казалось бы, ситуация безвыходная, и парню суждено остаться без своего выигрыша, поскольку, согласно условиям игры, он должен был явиться лично и не позднее 12 января. Но под самый Новый год Константина выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения подпиской о невыезде, и победитель смог, как того требуют условия игры, предоставить необходимые данные, а также явиться за призом лично.

«В будущем хочу открыть свой бизнес, создать семью… А первым делом — сдать на права!» — поделился своими планами победитель.

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