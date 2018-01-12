Парень, находясь в СИЗО по подозрению в угоне авто, выиграл и получил автомобиль

И именно игровой код, зачисленный в личном кабинете Константина Сиротко, выиграл внедорожник, пишет БелТА.

Казалось бы, ситуация безвыходная, и парню суждено остаться без своего выигрыша, поскольку, согласно условиям игры, он должен был явиться лично и не позднее 12 января. Но под самый Новый год Константина выпустили из-под стражи, заменив меру пресечения подпиской о невыезде, и победитель смог, как того требуют условия игры, предоставить необходимые данные, а также явиться за призом лично.

«В будущем хочу открыть свой бизнес, создать семью… А первым делом — сдать на права!» — поделился своими планами победитель.