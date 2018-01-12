Наталья Батракова поменяла российское издательство на белорусское

Батракова признается, что с уходом из российского издательства потеряет в доходах, но деньги – это не главное.

— Я рада, что в моей писательской работе появилось издательство, для которого Наталья Батракова не только «рентабельный проект»! – говорит Наталья. – Издательство, которое с первого до последнего дня работы над переизданиями прислушивалось к пожеланиям автора! Если и спорили, то очень тактично, аргументированно. В итоге мы приходили к полному взаимопониманию еще и потому, что от меня ничего на сей раз не скрывали: ни риски, ни расходы, ни планируемые доходы и т.д.

— Какие тиражи у переизданных книг?

— Тысяча экземпляров у каждой, и это немало, учитывая, что оба романа выдержали несколько переизданий и книги пойдут только на белорусский рынок. «Территория души» и «Площадь Согласия» давно живут своей жизнью: первой — шестнадцать лет, второй — двенадцать. Изменилось время, изменилась я, а интерес к романам не падает. Последние полгода эти книги исчезли из книжных магазинов страны, их не было в продаже, а читатели спрашивали, хотели приобрести.

Новым сотрудничеством я довольна. Тем более, что это было не знакомство с издательством. Сборник стихов «Экстрасистолы любви. Монолог женщины» и издание продолжения романа «Миг бесконечности» — тоже дело рук Excellent.

— Наталья, а почему все же ушли из российского издательства? Этот шаг, наверняка, скажется на продажах ваших книг на российском рынке – они сократятся…

— У меня были причины не подписывать новый договор с московским издательством. Возможно, кто-то не поверит, что я это сделала по собственной инициативе, но это был мой осознанный шаг, осознанное решение. Говорить публично об этом я бы не хотела. Мы сотрудничали 5 лет, мои романы имели и 10-и, и 20-и тысячные тиражи, однако некоторые рабочие моменты меня не устраивали… Белорусский рынок, конечно же, гораздо меньше российского, я это понимаю. Но, думаю, что смогу найти возможности, как дальше работать на российском рынке, уверена, что мои книги там будут издаваться.

Немножко похвастаюсь: заявки на продолжение романа «Миг бесконечности», который был издан в Беларуси, приходят из самых разных регионов России – даже Дальнего Востока. Приходится пересылать книги почтой российским читателям. Причем, люди платят за пересылку дороже, чем им обходится сам роман. В Беларуси уже издан второй дополнительный тираж книги «Бесконечность любви, бесконечность печали». Согласитесь, для нашего рынка 6 тысяч экземпляров за 14 месяцев – это фантастическая цифра.