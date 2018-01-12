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У свеце

Глава Евросовета допустил выход Польши из ЕС

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Польша может выйти из состава Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование.
8:56 12 студзеня 2018
Памер шрыфта
Фото: pixabay.com

Об этом сообщает  РБК со ссылкой на The Telegraph.

По словам Туска, для правящей польской партии «Право и справедливость» (PiS) преимущество пребывания в Евросоюзе сводится к получению средств. При этом польские власти пренебрегают другими возможностями, такими как общий рынок, правопорядок и гарантированная безопасность.

Туск отметил, что пока Польша получает финансирование от ЕС, то «игра стоит свеч». «Я легко могу представить себе ситуацию, когда однажды Польша окажется среди вкладчиков [в ЕС], и тогда польское правительство решит, что пришло время спросить поляков, хотят ли они видеть Польшу в ЕС», — сказал Туск. По его словам, после этого Варшава приложит все усилия, чтобы «проститься с членством [в ЕС]». Туск подчеркнул, что в Брюсселе испытывают «огромную надежду», что Польша останется в Евросоюзе.

В конце декабря Еврокомиссия (ЕК) заявила, что в Польше существует риск серьезного нарушения принципа верховенства права. В связи с этим ЕК попросила Совет Евросоюза лишить Польшу права голоса. По мнению властей ЕС, с 2015 года польские власти приняли 13 законов, которые повлияли на все структуры судебной системы республики. Варшаве дали три месяца на устранение нарушений, в противном случае ЕК вправе предложить Совету ЕС ввести санкции против Польши.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда подписал два закона о пересмотре судебной системы, несмотря на угрозы санкциями от ЕК. Согласно реформе Верховного суда республики, судьи-мужчины в возрасте 65 лет и судьи-женщины в возрасте 60 лет должны будут уйти в отставку. Таким образом, своих постов будут лишены около 40% судей Верховного суда.

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