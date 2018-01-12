Бывший юрисконсульт незаконно приватизировал 10 квартир в Минске

Как проинформировали в УСК, 40-летний мужчина совершил действия по незаконной приватизации десяти квартир, состоявших на балансе строительной организации, чем причинил ущерб государству в размере более Br750 тыс. Также он занизил стоимость еще 40 жилых помещений на Br50 тыс.

Минские следователи установили, что обвиняемый с июля 2013 года по апрель 2016-го получил денежные вознаграждения на общую сумму более Br7,3 тыс. от 84 работников предприятия за благоприятное решение вопросов по приватизации квартир, в которых они проживали. Фигурант заключал договоры приватизации ведомственных жилых помещений на основании доверенности Министерства архитектуры и строительства, которому подчинялось ОАО, а также выступал членом соответствующей комиссии филиала, был должностным лицом.

В ряде случаев подследственный подстрекал граждан к даче взяток руководству ОАО якобы за приватизацию квартир. Полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

В ходе расследования он признал свою вину частично. Для установления всех обстоятельств проверены более 200 сделок по приватизации жилых помещений, совершенных юрисконсультом в период трудовой деятельности. На его имущество наложен арест.

Мужчине предъявлено обвинение по ст.209 (мошенничество), ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями), ст.426 (превышение служебных полномочий), ст.430 (получение взятки), ч.5 ст.16, ч.2 ст.431 (подстрекательство к даче взятки) УК.

Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено прокурором в суд.