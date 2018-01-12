Белорусский посол встретился в Ватикане с Папой Римским

В рамках визита проведены также встречи с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, секретарем по отношениям с государствами Госсекретариата Ватикана (Министром иностранных дел) архиепископом Полом Галлахером и председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, передает пресс-служба МИД.

Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, состоялся обмен мнениями о ситуации в регионе.

В ходе рабочей встречи Посла с префектом Ватиканской Апостольской библиотеки Чезаре Пасини в дар Ватиканской библиотеке от Национальной библиотеки Беларуси передано факсимильное издание «Книжное наследие Франциска Скорины».