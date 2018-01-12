Александр Прушинский: «Беларусь недополучает миллионы долларов в бюджет!»

«Дорогой Александр Григорьевич!

Прошлогоднее решение об упрощении въезда для туристов из Польши резко увеличило количество поляков, которые посетили нашу страну и дополнительно потратили у нас около 6 миллионов долларов.

Дальнейшее улучшение визового режима в 2018 году также окажет своё позитивное воздействие.

Еще год назад я информировал Министерство спорта и туризма, о том, что существуют дополнительные возможности увеличения количества туристов.

Наши специалисты в туризме не заметили факта, что поляки, массово приезжая в Вильнюс, не едут транзитом через Беларусь, увеличивая свой путь на 100 километров в каждую сторону.

Проезжая из Польши в Вильнюс и из Вильнюса в Польшу они могли бы задержаться в Гродно, пообедать и заправиться нашим более дешевым бензином по сравнению с Литвой и Польшой.

К сожалению, в прошлом году ничего не было сделано для того, чтобы более широко открыть путь по маршруту Кузница — Гродно — Друскининкай, а это значит, что Беларусь недополучает миллионы долларов в бюджет!

Беларусь открывается для туристов из Польши, но я не вижу, чтобы Министерство что-то сделало в направлении увеличения транзита из Польши в Литву через Беларусь и в обратном направлении.

Недавно я снова был в Министерстве спорта и туризма и обратил внимание на то, что ничего не сделано для расширения туристического канала из Польши через Гродно в Вильнюс. На это они мне ответили, что это не зависит от них, а от Вас, господин Президент. Поэтому я пишу это письмо, поскольку знаю, что вы всегда внимательно относитесь к тому, что написано в «Народной Воле».

В прошлом году по недосмотру страна лишилась как минимум 6 миллионов долларов. Неужели и в этом году все останется так же, как было?»

Кто такой?

Граф Александр Прушинский родился в 1934 году в имении Рогозница на Гродненщине, после долгих лет жизни в Канаде в начале 90-х приехал в Беларусь. Пытался участвовать в первых президентских выборах, но не смог зарегистрироваться из-за отсутствия белорусского гражданства. Несколько лет назад граф получил белорусское гражданство. Позже он неоднократно выдвигал свою кандидатуру на парламентских и президентских выборах. Например, в 2010 году выдвигался в Мингорсовет от БХД.

Граф умеет найти подход к любой женщине. Фото sputnik.by

В 2010 году на президентских выборах граф напомнил о себе оригинальной позицией — он предложил определить единого кандидата от объединенной оппозиции с помощью лотереи. Эпатажный политик говорит, что собственноручно написал программу развития Беларуси на ближайшие десятки лет, которая приведет к экономическим успехам.

Прушинский был четырежды женат, у него пятеро детей. Нынешняя жена моложе графа почти в два раза.

На вопрос, чем можете доказать, что вы самый настоящий граф, Прушинский отвечает так: «Даже Сталин в декабре 1941 года в разговоре с моим отцом обращался к нему как к графу.

Сегодня такие титулы, как барон, граф или князь не подлежат правовой защите, какая была, например, в России, Австрии или Германии до 1918 года. И каждый может пользоваться таким титулом как прозвищем совершенно безнаказанно.

Среди моих предков в Первой Речи Посполитой был воевода из Украины. На этом основании часть семьи (та, что была на территории Речи Посполитой под властью Австрии) получила графский титул. Остальные получили его от Папы Римского, титул был признан в Петербурге. В нашем имении в Рогознице, когда я приехал туда в 1970 году, старшие так ко мне обращались, а мои ровесники, с которыми я дружил, звали просто Олесь.»