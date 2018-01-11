Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
21:10 11 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.4059USD 2.0146RUR(100) 3.5423
Мiнск
weather
-3

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

В Украине белорусам выписали крупный штраф за георгиевскую ленточку на авто

Приехавших в Карпаты белорусских туристов осудили к максимальному штрафу за георгиевскую ленточку на их автомобиле.
20:11 11 студзеня 2018
15
Памер шрыфта

Туристы прикрепили ее на лобовое стекло автомобиля «Мерседес-Вито» и на просьбу депутата Ивано-Франковской областной рады Андрея Марийчина, который живет в Яблунице возле курорта «Буковель», снять запрещенный в Украине символ российской агрессии, ответили отказом.

В машине были три мужчины и две женщины. Депутат снял регистрационные номера, чтобы белорусы не смогли сбежать, вызвал полицию и друзей — ветеранов АТО.

«До приезда полиции приехали наши ребята-атошники, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать», — приводит kurs.if.ua слова Марийчина.

Он отметил, что последующий суд для белорусов «уже был как помилование».

По постановлению полиции судья Яремчанского горсуда Андрей Иванов оштрафовал белорусов на 2550 гривен (максимальный штраф).

Крынiца: Naviny.by
Тэмы:
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Аналітыка
3 студзеня 2018
чытаць далей

Поротников: Ухудшение отношений с Украиной осложнит для Беларуси и отношения с Кремлем
Координатор аналитического проекта Belarus Security Blog называет одним из главных вызовов 2018 года для Беларуси кризис в отношениях с Украиной.
Эканоміка
2 студзеня 2018
чытаць далей

Украина хочет ограничить импорт ламп накаливания из Беларуси
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину электрических ламп накаливания общего назначения происхождением из Бела
У свеце
31 снежня 2017
чытаць далей

Польша построит барьер на границе с Украиной и Беларусью
Новый закон против африканской чумы свиней в Польше предусматривает строительство барьера на границе с Украиной и Беларусью длиной 1000 км и шириной 15 м.