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Крымінал, здарэнні

Суд приговорил убийцу Татьяны Курсевич к 18 годам усиленного режима

11 января судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда вынесла приговор по делу о жестоком убийстве 32-летней минчанки Татьяны Курсевич.
15:43 11 студзеня 2018
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Памер шрыфта

В убийстве и ряде других преступлений признан виновным сожитель молодой женщины 32-летний Евгений Раздуев. Он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Такое же наказание запрашивало гособвинение, передает БелаПАН.

Напомним, Татьяна Курсевич 1984 года рождения 15 ноября 2016 года уехала из дома на машине и пропала. Сразу после того, как поступило заявление об ее исчезновении, следственно-оперативная группа обследовала квартиру женщины и обнаружила следы, свидетельствующие о совершенном преступлении. 24 ноября было возбуждено дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство). В тот же день по подозрению в преступлении задержали сожителя пропавшей. Свою причастность к исчезновению женщины Раздуев отрицал, при задержании отказывался от дачи показаний, а в дальнейшем своими версиями пытался запутать следователей.

Спустя две недели тело Курсевич нашли в Вилейском районе. Следствие установило, что женщина была убита, в отношении ее сожителя возбудили уголовное дело, ему предъявили обвинение по п. 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью) и заключили под стражу. Мотив убийства — ревность.

В ходе расследования было установлено, что после совершения убийства Раздуев похитил имущество, принадлежавшее Курсевич, на общую сумму не менее 2,4 тыс. рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он забрал личные документы убитой и ее малолетнего сына.

Окончательное обвинение 32-летнему минчанину было предъявлено по п. 6 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 205 и ст. 378 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью, тайное хищение имущества, хищение личных документов).

Потерпевшими по делу являются мать убитой, ее сын и бывший муж как законный представитель ребенка. В общей сложности с Раздуева судом постановлено взыскать в пользу потерпевших в качестве материальной компенсации морального вреда 140 тыс. рублей.

В суде Раздуев вину признал частично, ссылался на то, что не все помнит.

В процессе был двухмесячный перерыв — по заявлению обвиняемого проводилась проверка на предмет якобы оказывавшегося на него давления сокамерниками и следственными органами. Ее результаты оказались не в пользу Раздуева и его защиты.

«Хочу извиниться перед родственниками Татьяны и своими. Простите меня. Я не хотел этого, я хотел быть с Татьяной. Не знаю, что на меня нашло. И ударов было не 8, а 3−4», — приводит фрагмент последнего слова осужденного TUT.by.

Крынiца: Белорусские новости
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