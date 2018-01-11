Спасут ли белорусов от бедности «блокчейн» и «биткоин»?

Власти искренне верят: будущее страны за IT. Однако они не учитывают главного, считают эксперты.

«Все эти красивые слова «блокчейн», «биткоин» останутся просто словами»

По мнению члена Международной академии информационных технологий историка Анатоля Тараса, цифровая революция в Беларуси может не состояться. И одной из причин являются как раз сами инициаторы перемен.

— Если бы наши власти были заинтересованы в трансформации общества в духе XXI века, это было бы видно, — отметил Анатоль Тарас во время дискуссии в Клубе интеллектуального общения. — Но я не вижу такого механизма перехода. Власти говорят: никаких реформ нам не надо. Но, позвольте, нам позарез нужны реформы, причем радикальные. Нужно всеми силами раскрепостить человека. Иначе противоречия между тоталитарным государством и обществом будут нарастать и рано или поздно достигнут такой остроты, что произойдет взрыв. А это будет означать кровь, насилие, потерю управления и, как результат, отбрасывание общества назад.

Между тем экономист Алексей Бабина считает, что само общество не готово еще к цифровой революции.

— Ведь вопрос стоит не в технологиях или программном обеспечении, а зависит от сознания людей. Если сознание не воспринимает, то ничего и не будет, какие бы тут инновации ни вводились, все эти железки и программные комплексы просто не дадут эффекта. Все эти красивые слова «блокчейн», «биткоин» останутся просто словами. Власти зря надеются: качественного скачка белорусская экономика не получит, и на нашем благосостоянии это никак не отразится.

Чтобы произошли изменения, необходимо менять правила игры.

— Надо менять законодательство. Только после этого можно будет говорить о цифровой революции, о движении вперед. Не может быть движения там, где нет свободы, — отмечает Анатоль Тарас.

Между тем социолог Сергей Николюк считает, что с развитием интернета это движение уже невозможно остановить и никакой репрессивный режим не помешает обществу двигаться вперед.

— Надо понимать, что интернет — это подсистема культуры, которая способна к саморазвитию. Молодое поколение, живущее в интернете, уже не понимает, что такое иерархия. В интернете все равны, — поясняет социолог. — Это и будет в ближайшее время главной проблемой, с которой столкнутся любые авторитарные режимы. И с этим новым человеком Александр Григорьевич уже сталкивается.

Именно поэтому, по словам эксперта, в Беларуси был принят новый декрет о цифровой экономике, который подразумевает множество преференций для IT-сферы.

— Им Лукашенко прямо говорит: забирайте вы все свои преференции, только про государство не забудьте, — отмечает Сергей Николюк. — Но проблема в том, что переход от индустриального общества к постиндустриальному – это отказ от власти как таковой. Это отказ от ценности самовыживания в пользу саморазвития. И Беларусь чаша сия не минует. Мир уже ушел туда со своими кремневыми долинами, и мы движемся, только с иной скоростью, такой же как и Занзибар.

Но серьезным тормозом на этом пути могут стать правовые, административные и прочие препоны, которые ставит нынешний режим.

— Предположим, что через 10 лет основную часть нашего общества будут составлять те новые люди, которые выросли после 1991 года, — отмечает Анатоль Тарас. — Да, они не мыслят свою жизнь без компьютера, для них не существует авторитетов, для них важно общение в соцсетях, количество полученных лайков, а живут-то они по этим старым законам, где какой-то начальник отдела районной администрации ставит на его заявлении «отказать». Как эту проблему решать?

«Цифровая экономика станет экономикой для избранных»

Проблема белорусского общества на пути к цифровой революции в том, что наша культурная система властицентричная, считает Сергей Николюк.

— Вы посмотрите, как Лукашенко пытается укрепиться по центру. Вот он проводит крупное совещание по ЖКХ, где говорит: никаких либерализаций. Но при этом власть начинает сдавать периферию, потому что для нее IT – это что-то запредельное, — поясняет социолог. — Вопрос: как это пойдет дальше. Для Лукашенко это как раз та история, когда и хочется и колется и мама не велит.

Между тем политолог Олег Кравцов считает, что цифровая экономика в условиях Беларуси может стать уделом избранных и никак не отразится на общей ситуации в стране.

— Нам вот говорят, что мы должны строить цифровую экономику и наше общество должно перейти в эпоху постмодерна. Но проблема в том, что человеческий ресурс не может позволить нам этот скачок, — отмечает политолог. — С другой стороны, все эти тренды не могут пройти мимо нас. Получается, что мы приходим к тому, что цифровая экономика будет доступна очень малому количеству людей, она будет практически для избранных.

Более того, эти «избранные» будут абсолютно не заинтересованы в каком-то сближении и интеграции с существующим государством.

— Зачем им региональный рынок? Они будут работать на глобальный, — поясняет Олег Кравцов. — Будет сидеть себе этот айтишник на хуторе где-нибудь в Борисовском районе и клепать программный продукт для американской корпорации. И отлично будет себя чувствовать. Он вообще может работать вне финансовой системы государства, оплачивая из своего электронного кошелька любые товары из Китая и вообще не напрягаться по поводу существующего здесь строя, президента и прочего. Так что надеяться на серьезные изменения ни в экономике, ни в политике, увы, не приходится.