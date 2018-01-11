Pornhub: в 2017 белорусы стали менее «торопливыми»

Женщины составили около 26% белорусской аудитории ресурса, это среднее значение для площадки.

Самая популярная категория среди белорусских зрителей — хентай (жанр японской анимации). В России и Украине наиболее посещаемый раздел — «анальный секс», пользователи ресурса из Литвы чаще всего интересовались категорией «лесбиянки», а литовцы и поляки — актрисами старшего возраста, сообщает tut.by.

В 2015 и 2016 годах белорусские зрители попадали в десятку самых торопливых посетителей ресурса: продолжительность визита составляла сначала 7 минут и 1 секунду, а после — 7 минут 13 секунд.

Теперь же Беларусь вошла в топ стран, где продолжительность визитов выросла заметнее всего. В 2017 году зрители из нашей страны проводили в среднем 8 минут 51 секунду за изучением содержимого ресурса. Средний показатель по миру — 9 минут 59 секунд, наибольший — на Филиппинах — 13 минут 28 секунд.

Среди мировых трендов аналитики отметили рост количества запросов «полицейский патруль», «Рик и Морти» и «спиннер», а также популярность видео для женской аудитории. Лидер посещаемости — категория «лесбиянки». В общей сложности сайт в 2017 году посетили 28,5 миллиарда раз.

Напомним, согласно исследованию, в рамках которого анализировались поисковые запросы на Pornhub с 2010 по 2017 года, запросы порно с трансгендерами составляли по всему миру всего 1,97%. Однако, по данным исследования, Беларусь оказалась на 12 месте по просмотру порно с трансгендерами в мире.