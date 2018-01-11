О чем «забыли» в пакете документов по либерализации бизнеса

Об этом говорится в работе Исследовательского центра ИПМ «Новый пакет по либерализации vs потребности белорусского бизнеса: результаты опросов малых и средних предприятий». Ее авторами стали научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая и экономист Глеб Шиманович.

Напомним, что для придания нового импульса развитию малых и средних предприятий (МСП) в 2017 году государством был разработан пакет документов, направленных на дальнейшую либерализацию предпринимательской деятельности и стимулирование деловой активности.

Как пишут эксперты Исследовательского центра ИПМ, сопоставление барьеров, называемых МСП в опросах, с теми, на устранение которых направлены принятые нормативные документы, позволяет оценить возможное влияние планируемых изменений в законодательстве на развитие малого и среднего бизнеса.

Налоги — как бремя

«Результаты опросов показывают, что наиболее остро малый и средний бизнес воспринимает группу административных и законодательных барьеров. Самым значительным барьером для бизнеса в данной группе в 2015–2017 годов были высокие ставки налогов. Декрет №7 «О развитии предпринимательства» ввел мораторий до 2020 года на повышение налоговых ставок и введение новых налогов и сборов (пошлин). Он также обязал Совет Министров разработать меры по упрощению налогового администрирования и снижению налоговой нагрузки при создании новых рабочих мест и т.д. Данные меры в определенной степени смогут снизить остроту восприятия налогов, как барьера для развития бизнеса, смягчив проблему частых изменений налогов и обременительности процедур», — сообщается в работе.

Однако исследователи обращают внимание, что, говоря о высоких ставках налогов, как о препятствии для ведения предпринимательства, МСП имели в виду в первую очередь налоговое бремя, т.е. размер налогов и обязательных отчислений. Он, по данным Ведение бизнеса 2018, существенно превышает средний показатель по региону Европы и Центральной Азии.

Стабильность законодательства

В работе отмечается, что среди основных барьеров традиционно бизнес называл изменчивое законодательство и обременительные административные процедуры, в число которых входят лицензирование, прохождение проверок и сертификации. На их устранение во многом и направлен пакет документов по либерализации предпринимательской деятельности и стимулирование деловой активности, и, в частности, Декрет президента Республики Беларусь № 7. Заявительный принцип государственной регистрации, минимизация вмешательства государства в хозяйственную деятельность, упрощение процедур технического регулирования, сокращение видов деятельности, требующей обязательного лицензирования и сертификации, являются примерами таких мер. При этом эффективность ожидаемых изменений во многом зависит от того, насколько будет обеспечена стабильность и предсказуемость законодательства, а также однозначность его трактовок.

Авторы выделяют вторую по важности группу барьеров для развития малого и среднего бизнеса — ограниченный доступ к факторам производства. «С одной стороны, на их доступность влияет макроэкономическая среда. В связи с существенным снижением инфляции и колебаний обменного курса, ее значимость существенно снизилась. При сохранении низких темпов инфляции и в дальнейшем вероятно также снижение остроты проблемы доступности банковского кредитования», — говорится в работе.

Аренда недвижимости

С другой стороны, доступность факторов производства определяется государственным регулированием бизнеса, от которого, например, зависит доступность арены недвижимости.

«МСП выделяют условия аренды, как один из важнейших барьеров для ведения бизнеса. Ожидаемые изменения в законодательстве лишь отчасти решают данную проблему для микро бизнеса, расширяя возможности работы на дому. Острота данного барьера для малого и среднего бизнеса не снизится», — полагают эксперты.

Плохофункционирующие институты и ограничение конкуренции

Результаты опросов МСП показывают существенное изменение в распределении ответов о значимости барьеров между 2016 и 2017 гг. Оно выражается в увеличении числа респондентов, отметивших рост отрицательного влияния на деятельность их предприятий не только чрезмерного государственного регулирования, но и барьеров, связанных с плохо функционирующими институтами и ограничением конкуренции. Последние два вида барьеров практически не затронуты пакетом документов по либерализации.

«В связи с этим создание равных условий для субъектов хозяйствования разных форм собственности и эффективно функционирующей правовой среды должно стать предметом особого внимания правительства в целях улучшения бизнес среды и стимулирования развития МСП», — считают эксперты Исследовательского центра ИПМ.