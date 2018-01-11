Названы финалисты национального отборочного этапа «Евровидения-2018»

Из 84 исполнителей отобрали 11 человек: белорусскоязычный проект Shuma, Adagio, Гюнешь, которая участвовала в отборе уже седьмой раз, украинский певец Alekseev, москвичка Софья Лапина, ALEN HIT, Lexy, Napoli, Анастасия Малашкевич, Кирилл Гуд и Радиоволна.

Как и в предыдущие годы, конкурс скучным не был. Хватало всего: от брутального рокера с татуировкой «Family is Life», продолжая эпатажными крыльями одной из конкурсанток, которые очень напоминали предмет гардероба Александра Солодухи, и заканчивая «трагічнай і павучальнай гісторыяй пра чайку і качку, якую чалавек застрэліў з двухстволкі».

Настолько серьезная лирика была не у всех.

— Песня «Holding you» — о любви и о поддержке, — рассказал «Народной Воле» участник отбора Евгений Долич. — Кому не хочется, чтобы в его жизни был человек, который принимает его таким, какой он есть, который поддерживает его во всем? Когда есть такой человек, становишься счастливым.

Выступал в первой двадцатке. Зная себя, понимал, что лучше выступить раньше, хоть это и волнительно. Просто есть риск того, что эмоционально перегоришь. А так все было хорошо, гармонично.

Для меня это дебют на таком уровне. Конечно, было волнительно, но я удовлетворен тем, как выступил, спел хорошо. Я рад, что тут побывал. Творческая атмосфера, много творческих людей… Я счастлив.

Певица Анжелика Пушнова с Евгением согласилась.

— Очень приятная атмосфера, — отметила Анжелика. – Многих здесь знаю, это хорошая возможность, чтобы увидеться, пообщаться, много творческих людей… Это всегда приятно. Есть, что обсудить.

А вот свое выступление у певицы вызвало «двойственные чувства».

Анжелика Пушнова, фото из соцсети Vk.com

«Впечатления и эмоции смешанные. Я не совсем собой довольна, могла бы исполнить лучше. Не совсем понимаю, почему меня так рано оборвали (жюри остановили песню после припева —НВ). Да, в этом году очень много участников, многих останавливали раньше, не давали закончить композицию. Поэтому такой большой формат, наверное, сыграл определенную роль. Но сейчас пересмотрела видео выступления, послушала отзывы авторитетных для меня людей и немножечко стала приходить в чувства».

Над песней Анжелики работали известные люди.

— Песня «Fighting for Love» была специально написана для участия в отборе на «Евровидение», — поделилась А. Пушнова. — Можно сказать, что случайно познакомилась с такими профессионалами, как Владимир Граич (написал музыку к «Молитве» Марии Шерифович, победитель Евровидения-2007) и Чарли Мейсон (автор текста победной песни Кончиты Вурст). Я очень рада, что познакомилась с этими людьми. Песня же о том, что надо быть силой перемен, героями нашего времени, бороться за то, что нам дорого.

Что касается языка, то подавляющее большинство отдало предпочтение английскому языку – 60 исполнителей. 15 артистов пели на русском языке, 9 – на белорусском.

Исполнители, которым удалось пробиться в финальную часть отбора, встретятся еще один раз не позже 1 марта. Тогда станет ясно, кто представит Беларусь на международном конкурсе в Португалии в мае этого года.