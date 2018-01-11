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Спорт

Надежда Скардино выиграла Малый хрустальный глобус

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Лучшая из пятерки белорусских спортсменок Дарья Домрчачева заняла 6-е место, Надежда Скардино - седьмая.
20:00 11 студзеня 2018
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Надежда Скардино. Фото из социальных сетей

В результате, прошедшая 15-километровую гонку без единого промаха, Скардино сумела сохранить за собой красную майку лидера общего зачета «индивидуалок», добытую после победы на первом этапе КМ в шведском Эстерсунде. Поскольку в нынешнем кубковом сезоне подобных гонок больше не предусмотрено, Скардино впервые в своей карьере стала обладательницей Малого хрустального глобуса. Белоруска набрала по сумме двух гонок 96 очков и на 5 баллов опередила свою ближайшую преследовательницу, украинку Юлию Джиму, занявшую сегодня в Рупольдинге 4-е место.

Что касается общего зачета нынешнего Кубка мира, то после 11 проведенных гонок Надежда Скардино занимает 19-е место, набрав 225 очков. Из белорусок выше нее Дарья Домрачева — 13-я позиция (247 баллов) и Ирина Кривко — 17-е место (239). Генеральную классификацию возглавляет представительница Словакии Анастасия Кузьмина — 454, на второй строке финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен — 429, третьей идет итальянка Доротея Вирер — 378.

Крынiца: БелТА
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