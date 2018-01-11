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Грамадства

Чиновники озвучили стоимость одного визита в поликлинику

Стоимость одного посещения поликлиники в Минске — 13,8 рубля. Об этом рассказала Людмила Луговец, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
16:12 11 студзеня 2018
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Фото с сайта Altai-info.com

В эту сумму входит оплата работы врача, материалы и пр. Как объяснила Людмила Луговец, эта стоимость касается и врача-терапевта, и узкого специалиста.

Напомним, платить за посещение поликлиники сейчас не надо. Однако власти обсуждают, каким будет измененный декрет № 3. Одно из предложений, которое было озвучено несколько раз, — принцип «не работаешь — платишь за услуги».

— Это услуги, которые сегодня субсидируются из государственного бюджета. Перечень будет определять правительство, в настоящее время оно работает в этом направлении, — отмечала министр труда Ирина Костевич.

Ее поддерживают и депутаты.

— Единственной разумной альтернативой декрету № 3 я вижу карту социального страхования. Есть карта? Показал ее в поликлинике и получил бесплатную услугу. Нет карты? Заплатил 100% за вырванный зуб или операцию. Но карта социального страхования — это на перспективу: нужно все продумать и проработать, — заявлял ранее депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк.
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Крынiца: TUT.BY
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