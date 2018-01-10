«Женщина активно жаловалась на ЖКХ — сейчас в Новинках». Правозащитники требуют освободить Логацкую

Помещение активистки Галины Логацкой в 14-е (закрытое) отделение РПНЦ «Новинки» вызвало смятение в рядах правозащитников. И встречную реакцию: сегодня правозащитный центр «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине), гражданская кампания «Шаг к закону», учреждение «Платформа инновейшн», объединение пенсионеров «Наше поколение», Ольга Майорова, ряд других правозащитников подписали обращение к Генеральному прокурору Александру Конюку. Речь идет о недопущении возврата карательной психиатрии для расправы с инакомыслием, что продемонстрировал случай с принудительным помещением в «Новинки» Галины Логацкой.

«Ужасно, спасите меня, заберите отсюда! Я вас прошу. Здесь как тюрьма. Даже хуже чем в тюрьме!», – рассказала по телефону «Белсату» Галина Логацкая в начале января.

Женщину принудительно поместили в «Новинки» в конце декабря 2017 года. Произошло это во время описывания имущества за штрафы, которых у женщины набежало порядка 3 тысяч рублей. От отчаяния женщина написала записку, что готова свести счеты с жизнью, если судебные исполнители не прекратят травлю. И выбросила бумажку в мусорное ведро. Однако судебные исполнители извлекли записку из мусорки, когда женщине действительно стало плохо и ей вызвали бригаду «скорой помощи». Вместо оказания неотложной медицинской помощи Галину Логацкую отправили на принудительное психиатрическое лечение в «Новинки», на что врачи не имели права. Правозащитники подозревают, что женщину «посадили» на психотропные препараты.

Каким-то чудом крик о помощи женщины, находящейся в закрытом отделении психиатрической лечебницы, достиг «Белсата». По «горячим следам» Олег Волчек в обращении на имя министра здравоохранения попросил провести служебное расследование по факту помещения Галины Логацкой на принудительное лечение в стационарное психиатрическое отделение Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Минске. Министр здравоохранения пока молчит.

Сегодня правозащитники приняли обращение к Генеральному прокурору страны.

Пресс-конференция по ситуации Галины Логацкой, courtesy photo

«Прокуратура должна реагировать на использование средств принудительной психиатрии к мирным гражданам. Инцидент произошел тогда, когда судебные исполнители вывозили имущество Логацкой, описанное в счет штрафов. От безысходности женщина написала записку о готовности свести счеты с жизнью, которую выбросили в мусорное ведро. Но когда женщине стало действительно плохо, ей вызвали скорую помощь и извлекли из мусорки эту самую записку», — сообщил бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов.

Правозащитник подчеркнул, что в действиях врачей усматриваются признаки преступления, предусмотренные статьей 184 УК — незаконное помещение в психиатрическую больницу без законных на то оснований.

«Считаем обращение экстренным, поскольку к Логацкой, возможно, применяют психотропы», — подчеркнул Михаил Пастухов.

«Психиатрия — проблема всей страны»

Вопиющий случай с Галиной Логацкой — не единичный. Это обстоятельство более всего и беспокоит правозащитников.

— Власти пытаются на всех активных жалобщиков повесить диагноз «шизофрения». Лично мне в соцсетях сообщили о пяти случаях карательной психиатрии, с каждым из них следует разбираться отдельно. Одна женщина активно жаловалась на ЖКХ — сейчас в «Новинках», — резюмировал Олег Волчек.

Упрятать человека на принудительное лечение в психушку можно только по решению суда, подчеркивали правозащитники. И приводили многочисленные факты, когда и милиция, и медики отказываются заниматься людьми, у которых явные проблемы с психикой. Бабушка 80 лет, оставшаяся без близких родственников, все время «разжигает костры», однако ни соседи, страдающие от поджогов, ни прокурор не могут ничего сделать в рамках действующего законодательства.

«К сожалению, законодательство о психиатрической помощи в Беларуси применяются с двойными стандартами», — резюмировали правозащитники.