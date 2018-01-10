«Волна неприязни и брезгливости»: чиновники Бобруйска показали свое отношение к безработным

В начале января в администрации Первомайского района Бобруйска проходило заседание, на котором формировали избирательные комиссии для предстоящих выборов депутатов местных Советов. Там присутствовала и лидер независимого профсоюза РЭП в Бобруйске Галина Смирнова, так как семеро членов РЭП выразили желание войти в избирательные комиссии.

Результат заседания был ожидаем: никто из семи предложенных кандидатур не стал членом комиссий. Однако Галину Смирнову возмутил не столько заведомый исход формирования комиссий, как отношение к независимым кандидатурам, которое чиновники из администрации Первомайского района даже не пытались скрыть.

Некоторые из предложенных Галиной Смирновой кандидатов не имели официального места работы, и в документах она их обозначила как «временно безработных». По словам профсоюзного лидера, люди работают по договорам подряда, но это не считается трудовыми отношениями:

– Я вновь ощутила волну неприязни и брезгливости в отношении себя и своих коллег. Точно такое же отношение к людям мы встретили в начале 2017 года, когда пришли на встречу с депутатом Виталием Власевичем и принесли ему тысячу подписей против Декрета №3, которые собрали на улице. И депутат с презрением отозвался про людей, которые высказывались против Декрета: «Это подписи тунеядцев, алкоголиков», и так далее. И на заседании мы опять столкнулись с такой дискриминацией.

Галина Смирнова пояснила, что представители администрации озвучивали независимые кандидатуры в последнюю очередь. При этом, если род занятий человека был обозначен как «временно безработный», на этом делался акцент:

– Интонацией акцентировали: «безработный»! Хотя законодательство никак не запрещает безработным становиться членами избирательных комиссий. Почему так относились к людям? Тем более, что они работают. Сейчас такая обстановка, что наниматели не хотят оформлять трудовые отношения, охотнее берут по договорам подряда – но это не считается трудовыми отношениями. Для нанимателя это выгодно: не нужно платить отчисления в ФСЗН. И чиновники знают о такой ситуации, но презрительно акцентируют: «безработный»!

Галина Смирнова рассказала, что чиновники даже перешли к обсуждению личностей независимых кандидатов:

– Глава админстрации Первомайского района говорит: где они набрали таких? Все безработные? И стали обсуждать: надо, мол, их собрать и трудоустроить. Я не выдержала и говорю: хорошо, собирайте. И тогда глава администрации говорит: я хотел бы посмотреть в их сытые лица и спросить, чем же они питаются, если они не работают?

После этих слов Галина Смирнова покинула заседание:

– Вслед я услышала: «Мы рады были вас здесь не видеть!»