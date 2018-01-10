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Грамадства

В Беларуси впервые в истории появился золотистый шакал

Золотистый шакал пополнил официальный список млекопитающих Беларуси, сообщил сотрудник научного отдела национального парка "Беловежская пуща" Вадим Прокопчук.
16:50 10 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото с сайта Белта

Редкий для Беларуси вид был добыт во время охоты 9 декабря 2017 года в окрестностях д. Хабовичи Кобринского района, сообщает БЕЛТА. С целью идентифицировать неизвестное животное информация и фотографии были размещены на охотничьем интернет-форуме. Оперативная связь позволила не утерять ценнейший экземпляр — тушка и шкура животного попали в руки ученых. Образцы тканей были заспиртованы и отправлены в Минск. Детальный анализ ДНК, проведенный специалистами научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз с использованием международной базы данных, подтвердил, что образцы тканей принадлежат взрослому самцу золотистого шакала.

«Таким образом, речь идет о новом, 82-м по счету виде териофауны Беларуси. Знаковым является именно то, что это первый экземпляр, для которого есть полная научная атрибутика: этикетка, череп, шкура, генетические образцы», — отметил Вадим Прокопчук.

Золотистый шакал главным образом обитает в южных районах Европы, в Азии. В последние годы наблюдается расширение ареала его обитания с существенным продвижением на север. Так, зверя уже неоднократно отмечали в Польше, Литве, Латвии. Он предпочитает открытые пространства — заброшенные мелиоративные системы с множеством каналов, зарослями кустарников, тростников.

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