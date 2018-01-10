Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
09:05 11 студзеня 2018, чацвер
EUR 2.4059USD 2.0146RUR(100) 3.5423
Мiнск
weather
-4

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

Смоленская катастрофа: самолет Качиньского взорвался изнутри

Эксперты выяснили, что в самолете было несколько взрывов.
21:11 10 студзеня 2018
138
Памер шрыфта
Фото: EPA/UPG

Левое крыло самолета Ту-154М, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Соответствующие выводы сделала польская подкомиссия, которая занимается повторным расследованием авиакатастрофы под Смоленском, сообщает RMF 24.

Международный эксперт подкомиссии Минобороны по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета, разбившегося в Смоленске, было уничтожено в результате внутреннего взрыва.

Эксперт уточнил, что в самолете было несколько взрывов: в крыле, в слоте и в центроплане самолета. Это подтвердил анализ механизма удара двери о землю.

«Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта», — прокомментировали результаты в Минобороны Польши.

Как сообщалось, авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский.

Крынiца: Korrespondent.net
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
9 студзеня 2018
чытаць далей

В Польше отправлены в отставку главы Минобороны и МИД
Новый польский премьер меняет состав министров в преддверии переговоров с Брюсселем. ЕС анонсировал проведение штрафной процедуры против Польши.
Крымінал, здарэнні
9 студзеня 2018
чытаць далей

Сыну Беляцкого грозит 2,5 года заключения за провокативный перформанс в Освенциме
В районном суде польского Освенцима продолжается рассмотрение дела об осквернении места памяти. Среди 12 обвиняемых 4 белоруса.
Крымінал, здарэнні
9 студзеня 2018
чытаць далей

У Польшчы за апаганьванне мемарыяла ў Асвенцыме судзяць беларусаў
У польскім горадзе Асьвенцім 8 студзеня пачаўся судовы працэс па справе аб апаганьваньні месца памяці ў дачыненьні да 12 удзельнікаў акцыі, праведзенага каля брамы былога нацысцкага канцлягеру Аўшвіц.