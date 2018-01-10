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Крымінал, здарэнні

Следственный комитет раскрыл коррупционную схему в «Гродногаз»

Начальник структурного подразделения Гродненского производственного управления «Гродногаз» больше года получал взятки от субъектов хозяйствования на общую сумму 12 тысяч долларов.
19:28 10 студзеня 2018
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Памер шрыфта

Расследованием установлено, что в период с августа 2015 по декабрь 2016 года 34-летний руководитель вступил в преступный сговор с представителем нескольких субъектов хозяйствования, которым на основании заключенных договоров оказывались на возмездной основе услуги по хранению сжиженного углеводородного газа.

После этого получал от него в качестве взятки денежные вознаграждения за организацию и обеспечение выполнения подчиненными ему сотрудниками непредусмотренной договором и несвойственной работы по сканированию, копированию, отправке документов и оформлению международных автотранспортных накладных, а также за сохранение ежемесячных показателей технологических потерь хранящегося газа в экономически выгодных для субъектов хозяйствования пределах, что исключало для них необходимость нести дополнительные финансовые затраты по компенсации потерь газа при хранении.

За совершение противоправных действий должностное лицо получило в общей сложности в качестве взяток денежные средства в сумме 12 тысяч долларов США.

Допросив свидетелей, изучив финансово-хозяйственную и договорную документацию, проведя ряд осмотров и исследований, иные следственные и процессуальные действия, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции собрали достаточный объем доказательств, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество в сумме около 85 тысяч рублей. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес предприятия направлено представление.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.

Крынiца: Ежедневник
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