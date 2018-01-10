Сердечные заболевания: 8 сигналов, на которые стоит обратить внимание

Сердечные заболевания давно являются основной причиной преждевременной смерти во всем мире, каждый день тысячам людей ставят этот диагноз. Они нарушают нормальную работу сердца и, кроме того, негативно отзываются на здоровье артерий, кровообращении и работе головного мозга.

Основные причины появления сердечных заболеваний связаны с сидячим образом жизни и неправильным питанием, хотя также на это влияют и определенные генетические факторы, стресс, а также вредные привычки.

Самое тревожное заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев они развиваются совершенно без симптомов, что делает невозможным их своевременное обнаружение и лечение.

В результате, день за днем они нарушают работу организма, и как следствие, качество жизни снижается.

По этой причине важно обращать внимание на любые симптомы, которые могут свидетельствовать о сердечных заболеваниях, но при этом не пугаться заранее, ведь те же признаки соответствуют более легким проблемам.

В нашей сегодняшней статье мы хотим поделиться с вами 8 самыми распространенными признаками заболеваний сердца.

Запомните их!

1. Боль в груди

Боль в груди — один из самых распространенных симптомов сердечных заболеваний; однако она может быть вызвана и другими проблемами, например, такими как кислотный рефлюкс.

Большинство людей думают, что этот сигнал является одним из первых, свидетельствовающих о том, что с сердцем что-то не так, но правда заключается в том, что он появляется только тогда, когда болезнь уже перешла на следующий уровень тяжести.

Несмотря на это, нет стоит игнорировать эту боль, главным образом, если она возникает в повторяющейся и интенсивной форме.

2. Боль в разных частях тела

Хотя боль или чувство жжения в груди являются распространенными симптомами сердечного приступа, не следует игнорировать болевые ощущения в других частях тела.

Часто проблемы с сердцем влияют на кровообращение и давление, поэтому они могут вызвать дискомфорт или боль в частях тела, находящихся близко к сердцу.

Будьте внимательны, если вы ощущаете боль в следующих местах:

плечи

руки

спина

шея

челюсть

живот

3. Нерегулярный пульс

Измерение пульса является одним из наиболее распространенных методов, помогающих узнать, что с сердцем что-то не так.

Хотя совершенно нормально, что он немного меняется время от времени, например, если мы нервничаем или во время тренировки, важно следить за пульсом, если эти скачки происходят регулярно, без всяких видимых причин.

В большинстве случаев, нарушения пульса сопровождаются чувством слабости, головокружения и общего недомогания.

4. Одышка

Внезапное появление одышки, буквально на ровном месте, может являться признаком астмы или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Но также одышка может предупреждать нас о сердечном приступе или сердечной недостаточности.

Присутствие этого симптома указывает на то, что кровь плохо переносит кислород, и поэтому появляются проблемы с дыханием.

5. Потоотделение

Аномальное потоотделение, особенно в состоянии покоя, может говорить о том, что у вас о сердечные проблемы и, возможно, предупреждать о внезапном сердечном приступе.

В последнем случае, обычно появляется ощущение холодного пота, за мгновение до самого приступа.

6. Бледная кожа

Когда у человека возникают проблемы с сердцем, кровь не может нормально насыщать кислородом ткани, поэтому кожа выглядит бледной и больной.

Этот симптом гораздо более заметен, когда человек вот-вот перенесет сердечный приступ или у него проблемы с давлением. .

7. Воспаление суставов

Есть много хронических заболеваний, которые могут вызвать воспаление суставов; однако не следует игнорировать этот симптом, он может быть также вызван такой проблемой, как высокое кровяное давление.

В этом случае, воспаление связано с задержкой жидкости в тканях, которая влияет на циркуляцию крови и эластичность артерий.

8. Усталость

Этот симптом чаще всего проявляется у женщин и может возникнуть в моменты, предшествующие сердечному приступу.

Тем не менее, иногда усталость появляется за несколько недель до появления проблем с сердцем.

Чувство усталости возникает из-за трудностей, связанных с насыщением кислородом клеток, поскольку кровь с трудом проходит через артерии.

Конечно, это реакция, которую следует оценивать в сочетании с другими симптомами, поскольку усталость мы чувствуем практически при любых проблемах со здоровьем.

Вы узнаете эти симптомы? Если это так, не пренебрегайте регулярными медицинскими осмотрами, чтобы вовремя определить, есть ли у вас сердечные заболевания, ставящие ваше здоровье под угрозу.

Старайтесь вести здоровый и активный образ жизни, ведь это единственный способ снизить риск возникновения проблем с сердцем.