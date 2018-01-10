Простое женское счастье

С отличием окончив актерский факультет ВГИКа, Алеса исполнила главные роли в рейтинговых фильмах и сериалах «12 месяцев», «Вкус граната», «Кармелита. Цыганская страсть», «Солнцеворот», «Тихий центр» и многих других. Алеса Качер – победительница конкурса красоты и обладательница титула «Краса Москвы – 2013». Она также занимается благотворительностью, помогает больным детям – находит деньги на лекарства и дорогостоящее оборудование.

– Алеса, правда ли, что вы мечтали стать актрисой с детства?

– Да, это действительно так! Для меня удивительно, когда завтрашний выпускник школы на вопрос: «Какую профессию ты выбрал для себя?» – отвечает: «Не знаю, еще не определился!»… Неужели такое возможно? Человек дожил до 18 лет и до сих пор не решил, что хочет делать в этой жизни, в какой сфере будет делать мир лучше, какую вершину стоит покорять? Получается, 18 лет он прожил впустую, не двигаясь вперед к своей мечте, к своей цели! Для меня это непонятная история! Сколько помню себя, всегда хотела быть актрисой! Никакой другой профессии для себя не представляла.

– Ваш дебют в кино был в фильме «Шуточка». Чем запомнились съемки в первой картине?

– Это было так давно, около 20 лет назад, мне было всего лишь 11, но съемки в фильме «Шуточка» я помню так ярко и четко, будто это было год назад! Еще бы, ведь тогда сбывалась моя мечта – я впервые попала на съемки фильма, да на главную роль! Это короткометражный фильм, дипломная работа белорусского режиссера Андрея Кудиненко. Я занималась в то время в театральной студии «Ронд», Андрей пришел к нам провести пробы и предложил сыграть сцену, где героиню Ванду несправедливо наказывают. Когда пришла моя очередь пробоваться, я затряслась, как осиновый лист. И во время разыгрываемой сцены неожиданно расплакалась. Так горько, что с трудом проговорила свой текст. Конечно, Андрей утвердил меня в тот же день. Я не могла понять, как и почему покатились слезы, что я для этого сделала, на какую кнопочку в своей душе нажала? Это получилось так искренне! Признаться, я так и не научилась плакать в кадре технически. Некоторые актрисы умеют плакать по щелчку, мне же приходится настраиваться, затрачиваться, пропускать через себя переживания героини. По-другому не получается! Поэтому после эмоционально сложных сцен не могу успокоиться сразу. Необходимо время, чтобы выдохнуть и прийти в себя.

– Вы согласны с мнением, что красивой девушке проще сделать карьеру в кино?

– Нет. Категорически! Красота, наоборот, мешает. К сожалению, большинство наших продюсеров и режиссеров мыслят стереотипами. Если актриса красивая – она непременно будет играть стерву, либо глупую гламурную мажорку, либо бесстыжую любовницу главного героя, которая сбивает его с пути истинного. Все что угодно, только не добрую главную героиню, у которой обязательно сложная судьба, миллион бед и, конечно, заурядная внешность девочки с соседнего двора. Это так скучно и банально. Вот в Голливуде с экранов телевизоров на нас смотрят ослепительные кинодивы, от которых невозможно оторвать взгляд. И мы обожаем, мы любуемся ими. В российском кинематографе на данный момент другая тенденция. Я уже перестала различать актрис из современных фильмов и сериалов – все на одно лицо, похожи, как сестры, не запоминаются. Сейчас мне снова предложили роль стервозной, глупенькой, красивенькой жены главного героя, от которой он уходит к невзрачной неудачнице с добрым сердцем. Когда на пробах я попросила, чтобы меня попробовали на эту самую добрую простушку, мне сказали: «Ну что ты? Для главной героини ты слишком красивая! Она же серая мышка по сюжету!». И так в 99 процентах проектов. Это грустно.

– В каких проектах мы вас увидим в сезоне 2018 года?

– 24-серийная сага «Гроздья винограда» Нонны Агаджановой про жизнь казаков – мой любимый из ожидаемых проектов! Как раз здесь мне повезло – Нонна Рафаэловна работает по голливудской системе и в свои фильмы приглашает красивых артистов. Поэтому вскоре на первом канале зрители смогут увидеть меня в главой роли – казачки Ольги с очень интересной судьбой.

– Есть ли у вас секреты красоты?

– Когда женщина любима и любит – она прекрасна! И не важно, накрашена она при этом или нет. Она излучает такое счастье, такой свет, такую душевную красоту, что это не может не притягивать, не может не восхищать! А лучшая косметика на лице – это улыбка. Самый дешевый и простой способ выглядеть привлекательно.

– Верите ли вы в судьбу?

– Я верю в Бога. Но верю и в то, что мы – хозяева своей судьбы. Ведь все, что с нами происходит, и все, чем мы являемся в данный момент, – это результат наших же действий. Перед нами всегда стоит выбор, и только мы решаем – повернуть направо или налево, солгать или быть честным, сдаться или идти вперед. Как говорится, на Бога надейся – да сам не плошай заключается женское счастье?

– В чем для вас заключается женское счастье?

– «Женское счастье – был бы милый рядом. Ну а больше ничего не надо». Песенка из детства, но какие правильные слова, несмотря на их простоту!

– Ваши родители 35 лет вместе. Как вы считаете, в чем секрет их долголетнего брака?

– Да, в этом году мама и папа отпраздновали коралловую свадьбу, я очень рада за них! И благодарна, что они сумели сохранить любовь друг к другу и пронести ее через годы, став примером образцовой семьи для своих детей! Знаете, любовь – это не только бабочки в животе, не просто чувство. Истинная и Великая Любовь – это еще и колоссальная работа над собой, способность жертвовать своим эгоизмом ради любимого человека, это умение прощать, понимать и принимать свою вторую половинку со всеми недостатками! И вот когда два человека это постигают, когда два человека всю жизнь идут друг к другу с распахнутыми руками, сердцем и душой, только тогда этот союз неизбежно станет вечным.

– Почему вы решили заняться благотворительностью?

– Несколько лет назад со спектаклем «Вероника решает умереть» мы приехали в Екатеринбург. Принимающая сторона запланировала для нас посещение детских домов. Ребята с нетерпением ждали любимых актеров. Я принимаю все близко к сердцу, поэтому волновалась, как пройдет наша встреча. Понимала, что после знакомства с детками-сиротами буду долго переживать за них. Но, встретившись с этими чудесными ребятами, увидев их горящие глаза и радость, доверие и искренность, потребность в нашем внимании, я так прониклась, что захотелось сделать для воспитанников детских домов что-то доброе и полезное. Сейчас придумываю различные благотворительные акции, мастер-классы для детей, встречи со звездами, вожу ребят в театры, на мюзиклы, устраиваю культурные программы. В общем, делаю все, что в моих силах.

– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

– Внутренней гармонии! Гармонии и покоя – от того, что любимый рядом, и что камин зажжен, и что в своем доме, и что уютно и тепло вместе… Это ли не счастье?