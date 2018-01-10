Лукашенко присвоил звание «Заслуженный артист» Александру Солодухе

Как сообщает пресс-служба главы государства, орденом Франциска Скорины награжден директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Владимир Перцов, а медали Франциска Скорины – заведующая отделом политобозревателей главной дирекции АТН НГТРК Ольга Макей.

Звание «Заслуженный артист Республики Беларусь» присвоено певцу Александру Солодухе.

Госнаграды присуждены за «многолетний плодотворный труд, большой личный вклад» в развитие национальной журналистики, создание единого информационного пространства, совершенствование белорусско-российского сотрудничества в отрасли телевидения и радио, «значительные достижения в сфере культуры и искусства».

Распоряжением Лукашенко «за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий общественно-политической жизни страны» благодарность президента объявлена замначальника отдела БЕЛТА Евгению Ваньшину, замначальника отдела спецпроектов главной дирекции АТН Наталии Жданович и замглавного директора главной дирекции АТН Сергею Хаментовскому, а также главреду дирекции информационного вещания «Столичного телевидения» Ольге Юруть.