Компания SpaceX потеряла секретный военный спутник — СМИ

Судя по всему, спутник-шпион, был потерян после того, как не смог отделиться от второй ступени ракеты, сообщает TechCrunch со ссылкой на чиновников в Белом доме.

Это означает, что спутник, как полагают, начал падать на Землю и сгорел при повторном входе в атмосферу. По крайней мере, планируется, что вторая ступень Falcon 9 должна сгореть в атмосфере.

При этом журналист Питер Селдинг, который специализируется на космической тематике, написал в своем блоге: «Аппарат Zuma молчит на орбите после отделения от ракеты Falcon 9, сообщают источники». Таким образом, не исключено, что спутник все же вывели на орбиту и он просто не выходит на связь.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполнялся для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Представители SpaceX не подтвердили факт аварии и не сообщили о подробностях миссии.

«Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу формально», — заявил представитель SpaceX.