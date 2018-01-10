«Белка» в нокауте? Финансовый аналитик о перспективах белорусского рубля

Что об этом думают специалисты? Финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова рассказала, что происходит с рублем, сколько это продлится и к чему приведет.

— Действительно, за первую декаду января рубль просел ко всем трем валютам корзины. Для белорусского валютного рынка такая ситуация не очень характерна. У нас три валюты в корзине, и движение рубля относительно них зависит от того, как складываются в том числе и внешние факторы. Обычно динамика является разнонаправленной. Но паниковать не стоит. Я бы посоветовала вспомнить последние две недели 2017 года: ситуация была прямо противоположная. Рубль у нас тогда укреплялся ко всем трем валютам, и эта тенденция сохранялась несколько недель, хотя для укрепления рубля не было и нет никаких предпосылок.

Стоит признать, что в лучшем случае рубль может стоять на месте, но уж точно не укрепляться. Ведь если у нас на бирже появляются какие-то валютные излишки, то их тут же выкупает государство, чтобы за счет них обслуживать валютный госдолг и пополнять золотовалютный запас. Государство редко оставляет лишнюю валюту на бирже и позволяет ей уходить на укрепление рубля. Поэтому с уверенностью можно говорить, что белорусский рубль будет слабеть. Вопрос лишь в темпах.

— Откуда перед самым Новым годом на бирже мог появиться излишек иностранной валюты, объяснить можно: предприятия выплачивали 13-е зарплаты, бонусы, новогодние премии, люди сдавали валюту, чтобы купить подарки к зимним праздникам. Но почему же государство не выкупило этот излишек для пополнения ЗВР, особенно с учетом того, что в целом по итогам декабря на рынке был зафиксирован дефицит в размере 208 млн долларов? Вопрос интересный, ответа на него я не знаю. Так или иначе, в начале января рынок возвращается к исходным позициям: курсы валют стремятся к своим более реальным отметкам, происходит коррекция. Можно считать это новогодним похмельем.

«Белорусы воспринимают действительность гораздо хуже, чем она есть»

— За 10 дней января рубль упал на 2,4%, но это не значит, что он будет падать такими темпами дальше — для этого просто нет предпосылок. В ближайшие дни валютный рынок станет более устойчивым. Не стоит слишком волноваться о курсах валют, хотя для многих это, видимо, непросто: недавний отчет Нацбанка по инфляционным ожиданиям показал, что белорусы воспринимают действительность гораздо хуже, чем она есть. Думаю, за весь 2018 год рубль ослабеет к корзине не более чем на 10%.

С моей точки зрения, самый позитивный сценарий для рубля — это падение по итогам года на 3-5%. Такое возможно, если произойдет удорожание нефти и российского рубля, и будет наблюдаться профицит валюты на нашем внутреннем валютном рынке. Профицит у нас держался несколько лет: население сдавало валюты значительно больше, чем покупало, и во многом за счет этого была обеспечена валютная стабильность последних месяцев. Но в ноябре и декабре 2017 года с учетом операций населения, предприятий и нерезидентов был зафиксирован дефицит валюты в размере 135 млн и 208 млн долларов соответственно. При этом в декабре физлица впервые за два года купили валюты больше, чем продали. Как по мне, это назревающая тенденция, связанная в том числе и с ростом доходов. Без наличия профицита темпы ослабления рубля, конечно, окажутся выше — до 10% за год.

В худшем случае — если у нас начнут административно накачивать зарплаты, если сальдо внешней торговли уйдет в глубокий минус, если дефицит валюты будет сохраняться — верхнюю планку падения рубля можно поднять до 15% за год. Но уж точно это не будет 1,5-2% в неделю.

— Так что ситуация, которая произошла на валютной бирже в начале января, вряд ли отразится на ценах недвижимости. Они у нас довольно сильно привязаны к курсу доллара, а резкого роста курса доллара не предвидится, тем более что позиции американской валюты на международной арене сейчас неустойчивы, а перспективы — туманны. У нас нет предпосылок для масштабной девальвации, которая могла бы как-то повлиять на жилищные цены. Медленный и постепенный рост курсов вряд ли скажется на недвижимости.

Есть ли риски для российского рубля, который «потянет» за собой белорусский?

— Существуют риски для российского рубля, падение которого может повлечь за собой и падение белорусского. И речь не о нефти: в последнее время этот рынок стабилизировался, нефть растет в цене, и для этого есть ряд объективных причин. Так что от нефтяного рынка я не жду серьезных неприятностей, хотя полностью исключать риски, связанные с ним, нельзя.

Гораздо большие опасения внушают геополитические риски. Российский рубль в последнее время очень сильно им подвержен. Дело в том, что значительная доля облигаций федерального займа, которые эмитирует правительство РФ, находится в руках нерезидентов — по последним данным, около трети всех выпущенных бумаг. Нерезиденты покупают эти облигации, чтобы заработать на процентной ставке, но если хлынет волна новых санкций и политических конфликтов, то может начаться бегство капитала, что приведет к повышенному спросу на иностранную валюту на российском рынке и к негативным последствиям для рубля.

Геополитический риск в этом году гораздо более актуален, чем нефтяной. Например, США в обозримом будущем могут принять решение, связанное с расширением пакета антироссийских санкций. В частности, речь идет о возможном запрете на инвестиции в российский госдолг — в те самые облигации федерального займа, которые на ⅓ принадлежат иностранцам.

Если американцам действительно запретят инвестировать в российский госдолг, российский рубль может упасть даже на 10-15%. Однако Нацбанк РБ уже научился выравнивать такие ситуации через укрепление белорусского рубля к российскому. Такая гибкость особо не вредит экономике, если не затягивается надолго, и при этом поддерживает стабильность курсов, что снижает негативные ожидания белорусов и риски для бизнеса. Это очень взвешенный подход, который помогает сохранить стабильность и возродить веру в белорусский рубль.

Если российский рубль упадет на 10-15% и не скорректируется после этого, конечно, на нашем валютном рынке в какой-то момент ускорятся негативные процессы. Но, скорее всего, период ослабления российского рубля сменится укреплением. В прошлом году тоже были геополитические проблемы, из-за которых рубль падал. Но по итогам года российский рубль остался на прежних позициях к корзине Центробанка, хотя размах колебаний в течение года был аж 14%!

Конечно, если российский рубль начнет быстро падать, это неминуемо будет видно и в наших обменниках. Но я думаю, что в любом случае через какое-то время пойдет процесс восстановления: и российский, и белорусский рубль будут возвращаться к прежним отметкам. С моей точки зрения, в данный момент внутренние риски для рубля выглядят более серьезными, чем внешние.