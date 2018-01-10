Андрей Ляхович: В 2018 году власть не пойдет на структурные экономические реформы

Об этом говорится в традиционном ежеквартальном докладе руководителя Центра политического образования Андрея Ляховича.

Причины не идти на реформы

На взгляд автора доклада, есть все основания полагать, что в 2018 году белорусская власть не пойдет на структурные экономические реформы в силу следующих причин:

1. Лукашенко считает, что реформы будут иметь негативные последствия.

Лукашенко неоднократно заявлял, что “так называемые реформы” могут закончиться “Майданом”. Приватизация государственных предприятий будет иметь следствием ограничение возможностей политического контроля. Будет трудно сохранить профсоюзы предприятий под контролем Федерации профсоюзов Беларуси (полностью контролируемой государством организации). Станет невозможным увольнять работников по политическим мотивам (за участие в уличных акциях протеста, за участие в деятельности оппозиционных партий и NGO и т.д.). Будет невозможно использовать администрацию предприятий для проведения выборов по сценарию тотальной фальсификации результатов.

2. Лукашенко не считает нынешнюю социально-экономическую ситуацию кризисной и не оценивает перспективы как мрачные.

Лукашенко сравнивает нынешний уровень жизни с советским временем. Не раз заявлял, что белорусы никогда не жили так хорошо, как сейчас. Живут в квартирах и домах, имеют машины…

Неоднократно подчеркивал, что Беларусь – лидер среди стран СНГ по индексу человеческого развития. Согласно докладу ООН за 2016 год, Беларусь заняла 52-е место (группа стран с высоким уровнем развития), Украина – 84-е место.

3. Лукашенко считает, что нынешняя экономическая модель не исчерпала возможностей для развития.

23 ноября 2017 г. Лукашенко подписал декрет “О развитии предпринимательства”. Чиновники, государственные СМИ называют этот декрет ключевым по улучшению бизнес-климата.

22 декабря Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». По его словам, «главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт».

В тот же день Лукашенко заявил, что до конца 2018 г. будет значительно упрощено налоговое законодательство.

Команда Лукашенко возлагает большие надежды на развитие белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». На «Минском Форуме-2017» говорили о том, что парк позволит привлечь зарубежных инвесторов, там будут производить высокотехнологичную продукцию.

4. Власть не потеряла надежды на получение кредита МВФ не на условиях проведения реформ.

На «KEF-2017» вице-премьер В.Матюшевский, председатель Национального Банка П.Каллаур говорили, что в том числе в результате важного для белорусской стороны диалога с МВФ в Беларуси идут реформы и Беларусь очень заинтересована в продолжении сотрудничества с МВФ.

5. Произошло повышение цен на нефть на мировом рынке. Соответственно, Беларусь получила возможности больше, чем в 2015-2016 годах, зарабатывать на переработке дешевой российской нефти – продаже нефтепродуктов по мировым ценам. В декабре 2017 г. мировые котировки нефти впервые за 2,5 года вышли на отметку 66 USD за баррель марки Brent.

Вместе с тем Андрей Ляхович полагает, что надежды на существенные позитивные результаты декрета о либерализации бизнеса и декрета о развитии цифровой экономики — иллюзия. Но именно данные иллюзии, на взгляд автора доклада, позволят не предпринимать структурных экономических реформ в 2018 году.

Политическое лавирование

Также, по мнению Андрея Ляховича, маловероятно, что власть сделает шаги в направлении политической либерализации.

При этом белорусская власть будет продолжать политику лавирования между Западом и Россией. Но маловероятно, что будет создано единое визовое пространство России и Беларуси.

«До конца лета 2018 года руководство России не будет предъявлять требования, которые команда Лукашенко считает неприемлемыми. Однако в последующем велика вероятность, что российское руководство вновь поставит перед белорусскими партнерами вопросы: размещения российской военной базы (или нескольких баз); создания единого визового пространства; продажи предприятий военно-промышленного комплекса и другие», — считает Андрей Ляхович.