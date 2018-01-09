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Крымінал, здарэнні

За получение взятки задержан заместитель главврача Минской областной детской больницы

В Минском районе за получение взятки задержан заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы, сообщили в УВД Миноблисполкома.
20:33 9 студзеня 2018
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Операция по задержанию проходила в поселке Колодищи.

«Там заместитель главврача, ответственный за решение технических вопросов медучреждения, получил Br1 тыс. от предпринимателя. Суть вопроса заключалась в привлечении «нужного» подрядчика для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на объектах больницы», — проинформировали в УВД.

Установлено, что 48-летний задержанный более семи лет работал в учреждении здравоохранения. Сейчас устанавливается его принадлежность к иным фактам противоправной деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК (получение взятки). Она предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Крынiца: БелТА
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