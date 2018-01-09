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У свеце

В Польше отправлены в отставку главы Минобороны и МИД

Новый польский премьер меняет состав министров в преддверии переговоров с Брюсселем. ЕС анонсировал проведение штрафной процедуры против Польши.
15:56 9 студзеня 2018
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Матеуш Моравецкий. Фото Рейтер

Новый председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку нескольких министров, в том числе министра иностранных дел страны Витольда Ващиковского, министра обороны Антония Мачеревича, а также министра здравоохранения Константия Раздвилла и министра цифровых технологий Анну Стрежинскую. Президент страны Анджей Дуда во вторник, 9 января, принял их отставку.

Новым министром обороны станет Мариуш Блащак, который до сих пор руководил МВД страны. МИД Польши возглавит заместитель госсекретаря этого министерства — политолог, профессор социальных наук Яцек Чапутович. Церемония приведения к присяге новых глав министерств прошла во вторник в Президентском дворце.

Матеуш Моравецкий сменил на посту премьер-министра Беату Шидло в декабре 2017 года. Ранее он был министром финансов и развития, а также занимал пост заместителя председателя Совета министров. Моравецкий принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе, указывает ТАСС. Новый премьер обещал заменить от пяти до десяти министров.

Масштабные перестановки он осуществляет в преддверии переговоров с Брюсселем по поводу штрафных процедур против Польши. В конце 2017 года первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс объявил о решении инициировать беспрецедентную штрафную процедуру в отношении Польши из-за угрозы нарушения основных ценностей Европейского Союза. В последние два года польские власти приняли в общей сложности 13 законов, которые «представляют серьезную угрозу независимости правосудия», пояснил он. Тиммерманс при этом заявил готовности Брюсселя к диалогу с польским правительством.

Крынiца: Deutsche Welle
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