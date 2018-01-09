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Грамадства

В Минске открылся передвижной музей «Открытый океан»

В Минске заработал передвижной музей-лаборатория Центра океанографии "Открытый океан". Он разместился в военном прицепе и стилизован под подводную лодку.
18:49 9 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Фото: «Минск-Новости»

Сергей Халимончик, экскурсовод Центра океанографии: «Лодка носит имя Карла Андреевича Шильдера. Хоть у него немецкие корни, но он уроженец Витебской губернии.

Здесь водолазное снаряжение подводника и дыхательный аппарат, который позволяет выходить с затонувшей подводной лодки с глубины до 100 метров.

Здесь первая, еще деревянная, подводная лодка Ефима Никонова 1721 года.

А лодка Карла Шильдера выглядела вот так. Конечно, это не современное судно, но в то же время это была первая русская боевая подводная лодка.

Здесь экспозиция интересных зарубежных подводных судов.

Здесь интересные морские животные: красный рак, самый маленький в мире рак, голубой лангуст, рыбка красная шапочка, рыбки санта-клаусы, рыбки попугайчики.

К сожалению, белорусские дети не всегда могут посетить даже море, а не то что океан. И вот этот небольшой музей дает такую возможность.

Наша планета должна была называться Океан, а не Земля. Три четверти планеты — это моря и океаны».

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

Крынiца: БелаПАН
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