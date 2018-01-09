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Терапевт из-под Несвижа прокомментировала смерть 6-месячного ребенка

Галина Зизико заявила, что нужно дождаться результатов экспертизы.  
8:35 9 студзеня 2018
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Памер шрыфта
Сноўская амбулатурыя. Фота Foto-planeta.com

«Наша Нива» связалась с врачом общей практики Сновской амбулатории Галиной Зизико. Это она — тот самый терапевт, которая посоветовала родителям 6-месячного Артема Грицкевича выпить парацетамол и ждать, когда у малыша прорежутся зубки.

Спустя несколько часов ребенок, а с ним, отметим, потом работали врачи Несвижской больницы и реаниматологи из Солигорска, скончался.

А врач-терапевт уехала в Москву к родственникам.

«Я врач общей практики Сновской амбулатории, терапевт, проработавший анестезиологом 20 лет. Мы лечили всех: и детей, и взрослых. Нельзя сказать, что я неквалифицированная», — поясняет она.

Галина Зизико полагает, что после прочтения статьи на сайте «Наша Нива» у аудитории могло сложиться впечатление, что она «нашкодила и сбежала». По ее словам, на такие статьи «бурно, иногда неадекватно, реагирует электорат».

«Да, я выезжала в Россию, но эта поездка не связана с происшедшим — заявление было подписано еще 2 января», — уточняет женщина.

Что же произошло в тот трагический день?

«Надо дождаться результатов экспертизы, так как имеется множество причин, по которым у ребенка могла возникнуть такая ситуация», — говорит Галина Зизико.

Правда ли, что она видела проблему в прорезывании молочных зубов мальчика и вызвала возмущение матери Артема, мол, известно, что первыми выходят резцы?

«Я родителям всё показываю и комментирую всё, где какие есть изменения. Показываю, как выглядит горло, чтобы они не сомневались… Существует специальная лампа, чтобы не было вопросов», — сказала она и подчеркнула, что больше комментировать ничего не станет, так как с ней на эти темы говорят иные органы.

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